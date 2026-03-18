Prima seduta per il nuovo CdA dell’Agenzia per il TPL di Como, Lecco e Varese

Si è tenuta il 17 marzo 2026 la prima seduta operativa del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, a seguito della rielezione dei suoi vertici da parte dell’Assemblea dei Soci avvenuta il 6 marzo. All’unanimità, i partecipanti presenti in Assemblea dei Soci avevano riconfermato il Presidente Giovanni Stefano Galli per il suo secondo mandato e i Consiglieri Franco De Poi, Marisa Fondra, Vincenzo Bella e Mirko Baruffini che lo affiancheranno alla guida dell’Agenzia per i prossimi tre anni, in rappresentanza del territorio di tutte e tre le province ricomprese nel bacino dell’Agenzia. Il nuovo mandato si apre con un’agenda densa di obiettivi strategici per il territorio.

Tra le priorità, il Presidente e i Consiglieri hanno definito: l’avvio della Procedura di gara entro il mese di maggio per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma per i prossimi 10 anni, con un valore stimato di circa 1.200 milioni di euro. Il modello scelto è quello del net cost che, a favore del gestore, prevede il riconoscimento di un corrispettivo da parte dell’Agenzia oltre all’appropriazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti; la revisione dello Statuto dell’Agenzia, un passaggio fondamentale da effettuare a seguito della modifica della legge regionale n.6/2012 ad opera della l.r. n.2/2026 che ha ridefinito le quote di partecipazione degli Enti Soci dell’Agenzia; la chiusura del Rendiconto 2025, che ancora una volta presenta la solidità finanziaria dell’Ente con conti robusti e in buon ordine; la programmazione di opere pubbliche strumentali al servizio del TPL, a seguito dei trasferimenti regionali per oltre 17 milioni di euro ripartiti fra le 3 province.

L’Agenzia è già proiettata verso la gestione operativa della prossima stagione estiva, con uno sguardo rivolto alla ripresa dell’anno scolastico 2026/2027. Il CdA ha posto particolare attenzione alla trasformazione del calendario scolastico di molti Istituti Scolastici: la scelta di adottare la settimana corta rappresenta una sfida che richiederà una rimodulazione attenta del servizio per riuscire a rispondere alle esigenze di studenti e cittadini.

Attenzione particolare sarà posta anche alla mobilità sostenibile di prossimità, con la promozione dell’utilizzo di autovetture ibride noleggiabili dall’utenza a un costo calmierato. Non ultima, l’attenzione sempre costante alla sicurezza del viaggio e all’incolumità a bordo dei mezzi di trasporto, per cui è stato espressa l’adesione al progetto Marta, già presentato dall’Agenzia lo scorso 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Ringraziamo gli Enti Soci per la rielezione all’unanimità – dichiarano il Presidente e i Consiglieri – Questa fiducia rappresenta il motivo principale che ci ha spinto ad accettare nuovamente l’incarico. Siamo pronti, tutti insieme e col personale dell’Agenzia, ad affrontare con impegno le sfide già delineate e quelle che verranno.”