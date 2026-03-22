Pro Patria sconfitta nel derby, il Lecco passeggia e vince 4-1 allo “Speroni”
Tigrotti asfaltati nella gara delle 12.30. I blucelesti avanti 3-0 già all'intervallo e arrotondano nella ripresa. Mastroianni segna il gol della bandiera
Primo tempo
Al 4’ prima occasione per il Lecco: Kritta serve Duca, che arriva a rimorchio e calcia di prima, ma Sala lo aspetta sul primo palo e mette in corner. La Pro Patria risponde con un’azione pericolosa: colpo di testa di Tunjov indirizzato verso Udoh, anticipato di testa da Marrone. Al 17’ vantaggio Lecco: Zanellato allarga sulla sinistra per Kritta, che mette subito un pallone basso e teso a premiare il taglio di Sipos, che batte Sala. Al 23’ Metlika verticalizza per Konate, che si libera della marcatura di Motolese e incrocia col destro: Sala respinge. Al 30’ 2-0 Lecco: grande azione della squadra di Valente. Marrone avanza centralmente, serve Konate che appoggia per Duca, il quale di prima insacca nell’angolino dove Sala non può arrivare. Al 40’ grande giocata di Sipos, che elude la marcatura di Di Munno e parte in campo aperto: allarga per Konate, che calcia forte, ma Sala compie una gran parata. Al 41’ tris Lecco: errore in uscita della Pro Patria, Duca recupera e serve Urso, che triangola con Zanellato e conclude da posizione ravvicinata. Il primo tempo si chiude dopo 2’ di recupero con la squadra di mister Valente avanti 3-0.
Secondo tempo
Dopo 3’ tiro di Kritta, che incrocia da sinistra: pallone deviato in corner da Sala. Al 5’ ci prova Tunjov col sinistro, ma il pallone termina alto. Al 9’ tiro di Konate respinto da Sala; Mora anticipa Parker, pronto al tap-in. Al 12’ parata di Sala su un tiro a botta sicura di Parker. Al 24’ 4-0 Lecco: destro chirurgico di Mallamo, che firma il gol dell’ex. Al 28’ tiro di Furrer salvato praticamente sulla linea. Al primo e unico minuto di recupero arriva il gol della bandiera Pro Patria: Renelus entra in area e mette sul secondo palo, dove Mastroianni segna a porta vuota il definitivo 1-4.
PRO PATRIA-LECCO 1-4 (0-4)
Reti: 16′ Sipos (LEC), 30′ Duca (LEC), 41′ Urso (LEC), 23′ st Mallamo (LEC), 46′ st Mastroianni (PPA)
Pro Patria (4-3-3): Sala; Mora (14′ st Giudici), Pogliano, Motolese, Travaglini; Tunjov, Di Munno, Frosali (1′ st Citterio); Orfei (1′ st Renelus), Udoh (14′ st Mastroianni), Desogus (29′ st Schirò). A disposizione: Rovida, Gnonto, Sassaro, Schiavone, Ricordi, Ferri. Allenatore: Bolzoni.
Lecco (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Pellegrino, Zanellato, Metlika (15′ st Mallamo), Kritta (29′ st Rizzo); Duca (1′ st Pellegrino); Sipos (1′ st Parker), Konatè (15′ st Furrer). A disposizione: Dalmasso, Constant, Voltan, Bonaiti, Ferrini, Ndongue, Anastasini. Allenatore: Valente.
Ammoniti: Battistini (LEC), Tunjov (PPA)
Arbitro: Bortolussi di Nichelino Collaboratori: D’Ambrosio Giordano di Collegno e Ambrosino di Nichelino IV Ufficiale: Pasculli di Como FVS: Mezzalira di Varese
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