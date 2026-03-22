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Pro Patria sconfitta nel derby, il Lecco passeggia e vince 4-1 allo “Speroni”

Tigrotti asfaltati nella gara delle 12.30. I blucelesti avanti 3-0 già all'intervallo e arrotondano nella ripresa. Mastroianni segna il gol della bandiera

Pro Patria - Lecco 1-4

La Pro Patria è uscita sconfitta dal derby contro il Lecco, che si è imposto con un sonoro 4-1. I tigrotti hanno disputato una gara ben al di sotto delle aspettative, evidenziando diversi passi indietro sul piano della prestazione.

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La squadra di mister Bolzoni ha iniziato male, subendo fin da subito le iniziative degli avversari, che già nel primo tempo si sono portati sul 3-0, un risultato che poteva essere ancora più ampio vista la mole di gioco dei blucelesti, protagonisti anche di azioni di pregevole fattura con tocchi di prima. Il quarto gol è poi arrivato nella ripresa.

Il secondo tempo è stato caratterizzato da ritmi molto blandi, con gli ospiti bravi a gestire il risultato senza correre grossi rischi. I tigrotti hanno trovato il gol della bandiera proprio all’ultimo minuto con Mastroianni.

La Pro Patria resta ferma a 19 punti, con una situazione pressoché invariata visti i passi falsi di Pergolettese e Virtus Verona. Il Lecco, invece, sale a 57 punti, superando il Trento e accorciando sull’Union Brescia, fermato ieri sul pareggio dall’Ospitaletto.

Fischio d’inizio

La Pro Patria si schiera con il 4-3-3: Sala confermato tra i pali; in difesa, viste le assenze di Felicioli e Masi, spazio a Pogliano e Travaglini, con Motolese confermato e Mora al posto di Sassaro. A centrocampo Ferri parte dalla panchina: al suo posto Frosali, insieme a Di Munno e Tunjov. In attacco il tridente è composto da Orfei, Udoh e Desogus.

Il Lecco risponde con il 3-4-2-1: Furlan in porta; difesa con Marrone, Romani e Battistini. A centrocampo Metlika e Zanellato, con Kritta e Urso sugli esterni. In avanti il riferimento è Sipos, supportato da Konate e Duca.

Primo tempo

Al 4’ prima occasione per il Lecco: Kritta serve Duca, che arriva a rimorchio e calcia di prima, ma Sala lo aspetta sul primo palo e mette in corner. La Pro Patria risponde con un’azione pericolosa: colpo di testa di Tunjov indirizzato verso Udoh, anticipato di testa da Marrone. Al 17’ vantaggio Lecco: Zanellato allarga sulla sinistra per Kritta, che mette subito un pallone basso e teso a premiare il taglio di Sipos, che batte Sala. Al 23’ Metlika verticalizza per Konate, che si libera della marcatura di Motolese e incrocia col destro: Sala respinge. Al 30’ 2-0  Lecco: grande azione della squadra di Valente. Marrone avanza centralmente, serve Konate che appoggia per Duca, il quale di prima insacca nell’angolino dove Sala non può arrivare. Al 40’ grande giocata di Sipos, che elude la marcatura di Di Munno e parte in campo aperto: allarga per Konate, che calcia forte, ma Sala compie una gran parata. Al 41’ tris Lecco: errore in uscita della Pro Patria, Duca recupera e serve Urso, che triangola con Zanellato e conclude da posizione ravvicinata. Il primo tempo si chiude dopo 2’ di recupero con la squadra di mister Valente avanti 3-0.

Secondo tempo

Dopo 3’ tiro di Kritta, che incrocia da sinistra: pallone deviato in corner da Sala. Al 5’ ci prova Tunjov col sinistro, ma il pallone termina alto. Al 9’ tiro di Konate respinto da Sala; Mora anticipa Parker, pronto al tap-in. Al 12’ parata di Sala su un tiro a botta sicura di Parker. Al 24’ 4-0 Lecco: destro chirurgico di Mallamo, che firma il gol dell’ex. Al 28’ tiro di Furrer salvato praticamente sulla linea. Al primo e unico minuto di recupero arriva il gol della bandiera Pro Patria: Renelus entra in area e mette sul secondo palo, dove Mastroianni segna a porta vuota il definitivo 1-4.

PRO PATRIA-LECCO 1-4 (0-4)
Reti: 16′ Sipos (LEC), 30′ Duca (LEC), 41′ Urso (LEC), 23′ st Mallamo (LEC), 46′ st Mastroianni (PPA)
Pro Patria (4-3-3): Sala; Mora (14′ st Giudici), Pogliano, Motolese, Travaglini; Tunjov, Di Munno, Frosali (1′ st Citterio); Orfei (1′ st Renelus), Udoh (14′ st Mastroianni), Desogus (29′ st Schirò). A disposizione: Rovida, Gnonto, Sassaro, Schiavone, Ricordi, Ferri. Allenatore: Bolzoni.
Lecco (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Pellegrino, Zanellato, Metlika (15′ st Mallamo), Kritta (29′ st Rizzo); Duca (1′ st Pellegrino); Sipos (1′ st Parker), Konatè (15′ st Furrer). A disposizione: Dalmasso, Constant, Voltan, Bonaiti, Ferrini, Ndongue, Anastasini. Allenatore: Valente.
Ammoniti: Battistini (LEC), Tunjov (PPA)
Arbitro: Bortolussi di Nichelino Collaboratori: D’Ambrosio Giordano di Collegno e Ambrosino di Nichelino IV Ufficiale: Pasculli di Como FVS: Mezzalira di Varese

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Pubblicato il 22 Marzo 2026
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