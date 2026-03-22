Pro Patria sconfitta nel derby, il Lecco passeggia e vince 4-1 allo “Speroni”

La Pro Patria è uscita sconfitta dal derby contro il Lecco, che si è imposto con un sonoro 4-1. I tigrotti hanno disputato una gara ben al di sotto delle aspettative, evidenziando diversi passi indietro sul piano della prestazione.

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La squadra di mister Bolzoni ha iniziato male, subendo fin da subito le iniziative degli avversari, che già nel primo tempo si sono portati sul 3-0, un risultato che poteva essere ancora più ampio vista la mole di gioco dei blucelesti, protagonisti anche di azioni di pregevole fattura con tocchi di prima. Il quarto gol è poi arrivato nella ripresa.

Il secondo tempo è stato caratterizzato da ritmi molto blandi, con gli ospiti bravi a gestire il risultato senza correre grossi rischi. I tigrotti hanno trovato il gol della bandiera proprio all’ultimo minuto con Mastroianni.

La Pro Patria resta ferma a 19 punti, con una situazione pressoché invariata visti i passi falsi di Pergolettese e Virtus Verona. Il Lecco, invece, sale a 57 punti, superando il Trento e accorciando sull’Union Brescia, fermato ieri sul pareggio dall’Ospitaletto.

Fischio d’inizio

La Pro Patria si schiera con il 4-3-3: Sala confermato tra i pali; in difesa, viste le assenze di Felicioli e Masi, spazio a Pogliano e Travaglini, con Motolese confermato e Mora al posto di Sassaro. A centrocampo Ferri parte dalla panchina: al suo posto Frosali, insieme a Di Munno e Tunjov. In attacco il tridente è composto da Orfei, Udoh e Desogus.

Il Lecco risponde con il 3-4-2-1: Furlan in porta; difesa con Marrone, Romani e Battistini. A centrocampo Metlika e Zanellato, con Kritta e Urso sugli esterni. In avanti il riferimento è Sipos, supportato da Konate e Duca.