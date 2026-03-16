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Problemi alla linea nella stazione di Venegono superiore: Trenord segnala ritardi e cancellazioni

I tecnici di Ferrovienord stanno intervenendo per risolvere il problema

Venegono Superiore generiche

Problemi questa mattina, lunedì 16 marzo, sulla linea ferroviaria Laveno Varese Milano.

A causa di un guasto nella stazione di Venegono Superiore ,si sono registrati ritardi e la cancellazione di alcuni treni in particolare quello delle 7.09 in partenza da Milano Cadorna e quello delle 8.50 in partenza da Varese Nord.

I tecnici di Ferrovienord stanno intervenendo per risolvere il problema.

Problemi sono segnalati anche per guasti che hanno richiesto l’intervento tecnico.

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Pubblicato il 16 Marzo 2026
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