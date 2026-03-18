Processo per voto di scambio, assolto l’ex sindaco di Ferno Gesualdi
La sentenza in primo grado, assolti anche gli altri imputati "perché il fatto non sussiste". “Siamo soddisfatti” si limita a dire oggi l’avvocato dell'ex sindaco
Tutti assolti, nel processo per voto di scambio a Ferno: assolto – perché il fatto non sussiste – l’ex sindaco Filippo Gesualdi, ma assolti anche Mario Curcio, Alessandro Pozzi, Mario Filippelli.
L’accusa – sostenuta da Alessandra Cerreti della distrettuale antimafia – aveva chiesto dieci anni per Gesualdi, undici anni per Mario Curcio, indicato dall’accusa come il braccio destro di Emanuele De Castro, ex cassiere della Locale di Legnano-Lonate Pozzolo, poi pentito e divenuto collaboratore di giustizia. Per Mario Filippelli, accusato di turbativa d’asta e referente diretto della cosca (è in carcere per scontare sedici anni), era stata richiesta una pena di cinque anni.
Fin qui il pronunciamento di primo grado (le motivazioni arriveranno tra novanta giorni).
Scontato che la vicenda giudiziaria non si chiuda qui: «Ci vediamo in appello» ha commentato la pm Cerreti rivolgendosi al banco dei difensori.
«Siamo soddisfatti», si limita a dire oggi l’avvocato Gianluca Franchi, difensore dell’ex sindaco Filippo Gesualdi.
La difesa di Gesualdi era imperniata su più elementi: innanzitutto il difensore ha sostenuto che l’ex sindaco non poteva sapere che Enzo Misiano – il consigliere arrestato come tramite tra ndrangheta e mondo della politica – fosse effettivamente il referente politico dell’organizzazione criminale e che lo incontrava in quanto legittimo referente politico di Fratelli d’Italia.Ma non solo: negli elementi acquisiti in indagine risulta che lo stesso ndranghetista De Castro (oggi come detto collaboratore di giustizia) si lamentava di non riuscire ad avere udienza da Gesualdi. L’ex sindaco si era tenuto distante e addirittura De Castro pensava di punirlo con un pestaggio.
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