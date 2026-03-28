“Professionali e premurosi”: il ringraziamento per i medici e le volontarie dell’Oculistica di Varese
La lettera al direttore di Marinella Della Rossa che dopo un complesso intervento di cataratta all'Ospedale di Circolo ha voluto ringraziare pubblicamente l'equipe medica e il volontariato
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice, Marinella Della Rossa, che desidera ringraziare pubblicamente il personale dell’Ospedale di Circolo di Varese dopo un delicato intervento chirurgico.
«Gentile direttore,
le scrivo queste poche righe per esprimere la mia profonda gratitudine a seguito di un recente periodo di degenza. Lo scorso 3 marzo sono stata ricoverata presso il reparto oculistico dell’Ospedale di Circolo di Varese per un intervento di asportazione di cataratta.
Si trattava di una procedura che si presentava piuttosto complessa, tanto che inizialmente mi ero rivolta all’ospedale di Luino, dove però non disponevano dell’attrezzatura specifica necessaria per affrontare il mio caso. Mi scuso se solo ora, a distanza di qualche settimana, mi appresto a ringraziare chi si è preso cura di me con tanta dedizione.
Un grazie di cuore va all’efficiente dottor Radice e a tutto lo staff medico e infermieristico del reparto. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento particolare alle volontarie, la signora Maria Grazia e Serena: sono state premurose, attente ed efficienti proprio come delle vere professioniste, rendendo la mia permanenza decisamente più serena».
Marinella Della Rossa
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