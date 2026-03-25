Professoressa accoltellata fuori dalle scuole medie a Trescore Balneario: è grave
La donna, 57 anni, è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, l'autore dell'aggressione sarebbe uno studente di terza media
Un’aggressione con arma bianca si è verificata questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Vittima una professoressa di 57 anni, colpita intorno alle 7:45 in via Damiano Chiesa, nei pressi della scuola media “Leonardo Da Vinci”.
La dinamica dell’evento
Il ferimento è avvenuto poco prima dell’inizio delle lezioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe uno studente di terza dell’istituto, che avrebbe avvicinato la docente all’esterno del plesso scolastico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e l’automedica, supportati dall‘elisoccorso decollato da Bergamo. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna sul posto prima del trasferimento in ospedale. Le operazioni di soccorso risultano concluse in loco, mentre l’elicottero è stato attivato per il trasporto d’urgenza. La professoressa è in gravi condizioni.
Le indagini
I Carabinieri di Trescore Balneario hanno raggiunto via Damiano Chiesa per i rilievi di rito e per ascoltare i testimoni presenti al momento dell’aggressione. I militari sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica del ferimento e le motivazioni del gesto compiuto dal giovane.
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