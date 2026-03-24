“Progetto salute”, a Lomazzo si parla di malattie respiratorie con la dottoressa Ierardi

Prosegue a Lomazzo “Progetto salute“, il ciclo di incontri dedicato alla salute e al benessere nella terza età promosso dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Casa Albergo.

L’obiettivo del progetto è quello di offrire momenti di informazione e confronto su temi legati alla salute, con un’attenzione particolare alle esigenze delle persone più anziane. Un percorso pensato per “vivere con intensità ad ogni età”, attraverso appuntamenti accessibili e aperti a tutti.

Questa sera – martedì 24 marzo alle 20.30 – l’incontro sarà dedicato alle malattie respiratorie, con un focus su sintomi diffusi come tosse e fiato corto. A guidare l’incontro sarà la dottoressa Carmelita Ierardi.

La serata si terrà nella sede della Croce Rossa in via dello Sport 7. La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta alcuna iscrizione, con l’intento di favorire la massima partecipazione possibile.

Il progetto si inserisce nelle Politiche per l’invecchiamento attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ATS Insubria.

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