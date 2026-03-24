“Progetto salute”, a Lomazzo si parla di malattie respiratorie con la dottoressa Ierardi
Un percorso informativo proposto dalla Croce Rossa di Lomazzo dedicato in particolare alla terza età ma aperto a tutti, con l’obiettivo di promuovere benessere e prevenzione
Prosegue a Lomazzo “Progetto salute“, il ciclo di incontri dedicato alla salute e al benessere nella terza età promosso dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Casa Albergo.
L’obiettivo del progetto è quello di offrire momenti di informazione e confronto su temi legati alla salute, con un’attenzione particolare alle esigenze delle persone più anziane. Un percorso pensato per “vivere con intensità ad ogni età”, attraverso appuntamenti accessibili e aperti a tutti.
Questa sera – martedì 24 marzo alle 20.30 – l’incontro sarà dedicato alle malattie respiratorie, con un focus su sintomi diffusi come tosse e fiato corto. A guidare l’incontro sarà la dottoressa Carmelita Ierardi.
La serata si terrà nella sede della Croce Rossa in via dello Sport 7. La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta alcuna iscrizione, con l’intento di favorire la massima partecipazione possibile.
Il progetto si inserisce nelle Politiche per l’invecchiamento attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ATS Insubria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.