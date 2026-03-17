“Pronti 500 emendamenti a Varese”: con una battuta Salvini risponde a Civati
Dopo la visita al Montello Salvini ha chiamato Civati replicando con ironia a un vecchio video, in cui l'assessore fingeva una conversazione con il segretario del Carroccio. Non s'è fatta attendere la risposta di Civati
«Andrea buonasera, sono Matteo Salvini e ho dato mandato di presentare 500 emendamenti in consiglio e di raddoppiare le piste ciclabili. Ho sentito la lamentela che la Lega è poco attiva».
Con una battuta al telefono – che fa riferimento ai duemila emendamenti presentati da Carroccio – il Ministro delle Infrastrutture ha risposto oggi a Varese alla “parodia” messa in scena lo scorso novembre da Andrea Civati. In quell’occasione l’assessore ai Lavori Pubblici della giunta Galimberti aveva finto una chiamata al segretario leghista per criticare i 13,5 miliardi del Ponte sullo Stretto.
Il siparietto che ha visto il “ribaltamento di ruoli” è avvenuto in centro città durante un incontro tra Matteo Salvini, il segretario provinciale Andrea Cassani, il cittadino Marco Bordonaro e il consigliere Stefano Angei.
Il leader della Lega, reduce da un sopralluogo al Montello, ha preso lo smartphone di Bordonaro per contattare direttamente l’esponente dem.
LA RISPOSTA DI CIVATI: “E I TRENI?”
Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore, che nel giro di pochi minuti ha risposto con un nuovo video: «Un po’ di ironia su Varese, sul bilancio, sugli emendamenti, ho capito che era lui – ha risposto Civati -. Fa parte del gioco. Io però gli ho detto una cosa semplice: “Ministro, già che ci siamo… i treni?” Silenzio breve. Poi: “ci stiamo lavorando”. Bene. Allora noi continuiamo a rendere sicure le strade. E voi, magari, fate arrivare i treni. Così funziona meglio per tutti».
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