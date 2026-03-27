Pronto soccorso, fino a 9mila euro di arretrati agli operatori: “Un passo avanti per chi è sempre in prima linea”

Nel mese di marzo sono stati erogati gli arretrati dell’indennità di Pronto Soccorso per gli anni 2023, 2024 e 2025 a tutte le Aziende sanitarie della provincia di Varese, interessando migliaia di professionisti del comparto Sanità impegnati nei reparti di emergenza-urgenza: infermieri, operatori socio-sanitari (OSS) e tecnici sanitari. Gli importi liquidati, compresi tra i 5.000 e i 9.000 euro a lavoratore per il triennio considerato, rappresentano un riconoscimento economico significativo per chi opera ogni giorno in uno dei contesti più complessi e delicati del sistema sanitario.

A sottolineare l’importante risultato è il segretario Fials dell’Asst Sette Laghi Francesco Tucci: «Resta, ora, ancora da completare l’erogazione relativa all’anno 2026, che sarà corrisposta non appena verrà definito da Regione Lombardia il riparto delle risorse aggiuntive già stanziate, come confermato anche dalle comunicazioni di FIALS a livello regionale. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro costante della FIALS, sia sul piano regionale che territoriale, insieme alle altre sigle firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale, ad eccezione di Cgil e Uil che non hanno sottoscritto il CCNL, per ottenere il riconoscimento di un diritto atteso da tempo dagli operatori di Pronto Soccorso».

«Gli operatori dell’emergenza-urgenza – sottolinea Tucci – rappresentano il presidio più immediato del sistema sanitario, lavorando quotidianamente sotto forte pressione, tra flussi continui di pazienti, carichi di lavoro elevati, responsabilità crescenti e, purtroppo, anche episodi di tensione e aggressione. In questo quadro, il pagamento degli arretrati assume il valore non solo di un ristoro economico, ma di un segnale concreto di attenzione verso chi garantisce ogni giorno assistenza e sicurezza ai cittadini, restituendo dignità e valore a una professione fondamentale ma spesso esposta a stress e criticità».

«Questo traguardo segna un passo importante nella valorizzazione del personale sanitario impegnato in prima linea – prosegue il segretario aziendale FIALS – e conferma l’efficacia di un lavoro sindacale che punta a risultati tangibili per i lavoratori». L’impegno di FIALS, assicurano dal sindacato, proseguirà affinché anche altri operatori e professionisti del comparto sanitario possano ottenere analoghi riconoscimenti economici e professionali, in un’ottica di maggiore equità e valorizzazione di tutte le figure che contribuiscono al funzionamento quotidiano del sistema sanitario.

Per FIALS, infatti, la sanità è «di tutti e per tutti»: un bene comune che si regge sul lavoro, sulla competenza e sulla dedizione di migliaia di professionisti, che meritano rispetto, tutele adeguate e giusti riconoscimenti economici e contrattuali.