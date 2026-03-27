Proseguono i rinnovi in casa Uyba: Federica Pelloni ancora in biancorosso

Proseguono le conferme in casa Uyba: il libero Federica Pelloni sarà una farfalla anche per la stagione 2026/27. Per la giocatrice modenese, classe 2002, si tratterà del terzo anno consecutivo a Busto Arsizio, dove era arrivata nel 2024 dopo diverse esperienze in Serie A2. La società biancorossa prosegue così nell’opera di consolidamento della rosa in vista del prossimo campionato di Serie A1.

Il percorso di Federica Pelloni a Busto

Dall’esordio nella massima serie con la maglia della Utba, Pelloni ha trovato continuità nel rendimento, ritagliandosi uno spazio stabile nelle gerarchie della squadra. La crescita tecnica mostrata sul campo della e-work arena ha portato la società a puntare ancora su di lei, in un reparto che vedrà nuovamente la coppia composta dalla giocatrice emiliana e da Francesca Parlangeli. Oltre al consolidamento nel club, le prestazioni del libero hanno attirato l’attenzione in ambito nazionale, con alcune indiscrezioni che la accostano al giro della Nazionale azzurra.

La costruzione della squadra per la nuova stagione

Con l’ufficialità della conferma di Pelloni, salgono a sei le atlete attualmente nel roster a disposizione di coach Enrico Barbolini per l’annata 2026/27. Il gruppo comprende la palleggiatrice Nanami Seki, la schiacciatrice Melanie Parra, la centrale Alice Torcolacci, l’opposto Valeria Battista e il secondo libero Francesca Parlangeli. La dirigenza bustocca sta definendo l’ossatura della formazione partendo da elementi che già conoscono l’ambiente e il sistema di gioco del tecnico.

Le dichiarazioni della società

La conferma è stata accompagnata dal commento del presidente Andrea Saini, che ha inquadrato l’operazione all’interno della strategia societaria. «Federica rappresenta un esempio del percorso che vogliamo costruire – le parole di Andrea Saini, presidente della UYBA – essendo cresciuta insieme al club in questi tre anni di Serie A1. Riteniamo abbia ancora margini di miglioramento e la fiducia nei suoi confronti è totale».

Le parole dell’atleta

Anche la giocatrice ha espresso la propria soddisfazione per il rinnovo del contratto che la legherà ancora ai colori biancorossi. «Sono felice di continuare il mio percorso a Busto Arsizio – il commento di Federica Pelloni – che ormai considero una seconda casa. Le stagioni vissute qui mi hanno permesso di crescere e sono orgogliosa di far parte di questo gruppo. Ho l’obiettivo di alzare l’asticella e migliorarmi ancora in vista della ripresa del campionato a ottobre».