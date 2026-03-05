Protagoniste dimenticate: per l’8 marzo le storie delle donne di Varese che si ribellarono

Una conferenza per ricordare le donne dimenticate: lunedì 9 marzo, al Salone Estense di Varese, Auser, Anpi e Istituto Varesino di Storia del ‘900 raccontano le storie di chi si ribellò e pagò a caro prezzo il proprio coraggio.

«Volevamo celebrare l’8 marzo ricordando alcune donne, una di Varese e altre della provincia, che hanno interpretato nella storia il senso di questa ricorrenza – spiega Rosa Romano, presidente di Auser Varese – Per fame o per idealità si sono ribellate, e hanno pagato a caro prezzo il loro gesto. Alcune sono state mandate al confino, altre arrestate. Ci sembrava importante, in una ricorrenza che è storica ma anche attuale, fare un momento di storia e riflessione, e non celebrare genericamente l’8 marzo».

Un anniversario che quest’anno assume un peso particolare: nel 2026 ricorrono ottant’anni dal voto alle donne in Italia. Le protagoniste di cui si parlerà sono figure rimaste ai margini della memoria collettiva, recuperate grazie al lavoro condotto insieme all’Istituto Varesino di Storia del ‘900. Donne che con coraggio e determinazione rivendicarono diritti e dignità, e che la storia ufficiale ha quasi cancellato.

Il cuore dell’evento sarà affidato a Claudio Mezzanzanica, presidente dell’Istituto Varesino di Storia del ‘900, che con un gruppo di studentesse delle scuole superiori darà voce a questi vissuti attraverso la drammatizzazione: letture di diari, brani di testi e persino trascrizioni di interrogatori. Lo spettacolo si intitola “Protagoniste e dimenticate. Non è un destino“.

L’incontro avrà inizio alle 15,30: apriranno i lavori l’introduzione di Rosa Romano e gli interventi di Rossella Dimaggio, assessora ai Servizi Educativi con delega alle Pari Opportunità, e di Rocco Cordì, presidente della sezione varesina dell’Anpi. Porteranno i saluti le organizzazioni sindacali, mentre le conclusioni saranno a cura di Tiziana Scalco, presidente di Auser Lombardia. Spazio anche al dialogo con il pubblico.

L’ingresso è libero. Per informazioni: auservolontariatovarese@gmail.com oppure 0332/813262 (orari d’ufficio).