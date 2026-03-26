Provincia di Varese presenta il bilancio di “Mobilità Sicura”: 800 studenti coinvolti e oltre 1500 controlli sulle strade
Il progetto promosso dalla Provincia di Varese ha messo in rete istituzioni, enti e associazioni con l’obiettivo di diffondere una cultura della guida consapevole tra i giovani
A un anno dalla sua attivazione, il progetto “Mobilità Sicura” traccia un bilancio positivo sul territorio della provincia di Varese, mettendo in evidenza numeri, partecipazione e una rete ampia di soggetti coinvolti. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Varese come capofila, ha puntato su prevenzione, formazione e comunicazione per contrastare i rischi legati alla guida sotto effetto di alcol e sostanze, con particolare attenzione ai giovani.
Un progetto condiviso sul territorio
Il progetto è stato realizzato nell’ambito di un’iniziativa nazionale finanziata da UPI – Unione delle Province Italiane in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga, con un investimento complessivo di 100mila euro .
Accanto alla Provincia hanno partecipato numerosi partner istituzionali e del territorio: Prefettura di Varese, Ufficio scolastico territoriale, Polizia Stradale, comandi di Polizia locale, oltre alle realtà formative come UNASCA, CONFARCA e il Centro Gulliver .
Un lavoro di rete che ha permesso di integrare controlli sul territorio, attività educative e campagne di sensibilizzazione.
Formazione nelle scuole e coinvolgimento dei giovani
Uno degli assi portanti del progetto è stato il lavoro nelle scuole superiori della provincia. In totale sono stati coinvolti 7 istituti, con 38 classi e 806 studenti partecipanti .
Le attività si sono sviluppate attraverso: 28 laboratori formativi, 12 giornate di sportello di ascolto e percorsi nelle autoscuole con 160 studenti coinvolti.
I laboratori, realizzati con il supporto del Centro Gulliver e di UNASCA, hanno affrontato temi come le dipendenze e la guida sicura, utilizzando anche strumenti immersivi come simulatori e visori.
Dai questionari somministrati emerge un dato significativo: oltre il 70% degli studenti coinvolti ha dichiarato di aver aumentato la propria consapevolezza sui rischi legati alla guida in stato alterato, confermando l’efficacia del metodo esperienziale .
Controlli e sicurezza sulle strade
Parallelamente alla formazione, il progetto ha rafforzato i controlli sul territorio. Sono stati effettuati complessivamente 1.578 controlli tra Polizia Stradale e Polizie locali .
Per supportare le attività operative, la Provincia ha investito in nuove dotazioni: 4 etilometri, 3 precursori e dispositivi per il rilevamento di sostanze stupefacenti.
Un potenziamento che ha permesso di aumentare l’efficacia delle verifiche e la presenza sul territorio.
Comunicazione e sensibilizzazione
Il progetto ha sviluppato anche una campagna di comunicazione rivolta in particolare ai giovani, attraverso social network, eventi e materiali informativi.
Tra le iniziative: 18 contenuti pubblicati sui social, tra cui 4 video-interviste, una brochure distribuita nelle autoscuole e durante gli eventi e il “Villaggio della Sicurezza” ai Giardini Estensi, con esperienze immersive come la “Truck Crash Experience”. Un insieme di azioni che ha contribuito a diffondere una cultura della responsabilità alla guida.
Un modello che guarda al futuro
Il progetto “Mobilità Sicura” si chiude quindi con risultati concreti e una partecipazione ampia, confermando l’importanza di un approccio integrato che coinvolge istituzioni, scuole e territorio.
L’obiettivo resta quello di consolidare quanto costruito, proseguendo su prevenzione e formazione per rendere le strade sempre più sicure, soprattutto per le nuove generazioni.
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