Provincia di Varese presenta il bilancio di “Mobilità Sicura”: 800 studenti coinvolti e oltre 1500 controlli sulle strade

A un anno dalla sua attivazione, il progetto “Mobilità Sicura” traccia un bilancio positivo sul territorio della provincia di Varese, mettendo in evidenza numeri, partecipazione e una rete ampia di soggetti coinvolti. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Varese come capofila, ha puntato su prevenzione, formazione e comunicazione per contrastare i rischi legati alla guida sotto effetto di alcol e sostanze, con particolare attenzione ai giovani.

Un progetto condiviso sul territorio

Il progetto è stato realizzato nell’ambito di un’iniziativa nazionale finanziata da UPI – Unione delle Province Italiane in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga, con un investimento complessivo di 100mila euro .

Accanto alla Provincia hanno partecipato numerosi partner istituzionali e del territorio: Prefettura di Varese, Ufficio scolastico territoriale, Polizia Stradale, comandi di Polizia locale, oltre alle realtà formative come UNASCA, CONFARCA e il Centro Gulliver .

Un lavoro di rete che ha permesso di integrare controlli sul territorio, attività educative e campagne di sensibilizzazione.

Formazione nelle scuole e coinvolgimento dei giovani

Uno degli assi portanti del progetto è stato il lavoro nelle scuole superiori della provincia. In totale sono stati coinvolti 7 istituti, con 38 classi e 806 studenti partecipanti .

Le attività si sono sviluppate attraverso: 28 laboratori formativi, 12 giornate di sportello di ascolto e percorsi nelle autoscuole con 160 studenti coinvolti.

I laboratori, realizzati con il supporto del Centro Gulliver e di UNASCA, hanno affrontato temi come le dipendenze e la guida sicura, utilizzando anche strumenti immersivi come simulatori e visori.

Dai questionari somministrati emerge un dato significativo: oltre il 70% degli studenti coinvolti ha dichiarato di aver aumentato la propria consapevolezza sui rischi legati alla guida in stato alterato, confermando l’efficacia del metodo esperienziale .

Controlli e sicurezza sulle strade

Parallelamente alla formazione, il progetto ha rafforzato i controlli sul territorio. Sono stati effettuati complessivamente 1.578 controlli tra Polizia Stradale e Polizie locali .

Per supportare le attività operative, la Provincia ha investito in nuove dotazioni: 4 etilometri, 3 precursori e dispositivi per il rilevamento di sostanze stupefacenti.

Un potenziamento che ha permesso di aumentare l’efficacia delle verifiche e la presenza sul territorio.

Comunicazione e sensibilizzazione

Il progetto ha sviluppato anche una campagna di comunicazione rivolta in particolare ai giovani, attraverso social network, eventi e materiali informativi.

Tra le iniziative: 18 contenuti pubblicati sui social, tra cui 4 video-interviste, una brochure distribuita nelle autoscuole e durante gli eventi e il “Villaggio della Sicurezza” ai Giardini Estensi, con esperienze immersive come la “Truck Crash Experience”. Un insieme di azioni che ha contribuito a diffondere una cultura della responsabilità alla guida.

Un modello che guarda al futuro

Il progetto “Mobilità Sicura” si chiude quindi con risultati concreti e una partecipazione ampia, confermando l’importanza di un approccio integrato che coinvolge istituzioni, scuole e territorio.

L’obiettivo resta quello di consolidare quanto costruito, proseguendo su prevenzione e formazione per rendere le strade sempre più sicure, soprattutto per le nuove generazioni.