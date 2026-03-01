Varese News

Varese Laghi

PuliAmo Caronno, un autocarro di rifiuti raccolti nella giornata ecologica

Domenica mattina volontari e associazioni in campo per ripulire le vie del paese. “L’ambiente è di tutti e la sua tutela dipende da ciascuno di noi”

Generico 23 Feb 2026

Si è svolta domenica mattina la giornata ecologica “PuliAmo Caronno”, iniziativa dedicata alla pulizia delle vie del paese. La partecipazione dei cittadini di Caronno Varesino è stata significativa, anche se gli organizzatori avrebbero auspicato una presenza ancora più ampia.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e spirito di collaborazione. Un grazie speciale è andato ai volontari del Comune, alla Protezione Civile, ai volontari della Pro Loco, ai volontari Teofilo Bardelli, dell’Arci e ai Carabinieri in congedo, che hanno preso parte all’iniziativa. Nel corso della sola mattinata sono stati raccolti rifiuti sufficienti a riempire un autocarro, un dato che invita a riflettere sull’importanza della tutela dell’ambiente e sul rispetto degli spazi pubblici.
Gli organizzatori hanno ribadito come la salvaguardia del territorio dipenda dall’impegno di ciascuno: di fronte a comportamenti scorretti, l’invito è a non voltarsi dall’altra parte, ma a provare a dissuadere con educazione chi abbandona rifiuti e, se necessario, a dare il buon esempio raccogliendo ciò che è stato lasciato per strada. «L’ambiente è di tutti – è stato sottolineato – e insieme possiamo prenderci cura del nostro paese».

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.