PuliAmo Caronno, un autocarro di rifiuti raccolti nella giornata ecologica

Si è svolta domenica mattina la giornata ecologica “PuliAmo Caronno”, iniziativa dedicata alla pulizia delle vie del paese. La partecipazione dei cittadini di Caronno Varesino è stata significativa, anche se gli organizzatori avrebbero auspicato una presenza ancora più ampia.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e spirito di collaborazione. Un grazie speciale è andato ai volontari del Comune, alla Protezione Civile, ai volontari della Pro Loco, ai volontari Teofilo Bardelli, dell’Arci e ai Carabinieri in congedo, che hanno preso parte all’iniziativa. Nel corso della sola mattinata sono stati raccolti rifiuti sufficienti a riempire un autocarro, un dato che invita a riflettere sull’importanza della tutela dell’ambiente e sul rispetto degli spazi pubblici.

Gli organizzatori hanno ribadito come la salvaguardia del territorio dipenda dall’impegno di ciascuno: di fronte a comportamenti scorretti, l’invito è a non voltarsi dall’altra parte, ma a provare a dissuadere con educazione chi abbandona rifiuti e, se necessario, a dare il buon esempio raccogliendo ciò che è stato lasciato per strada. «L’ambiente è di tutti – è stato sottolineato – e insieme possiamo prenderci cura del nostro paese».