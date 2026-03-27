Pulizia dei boschi e nuovi alberi con la giornata del verde pulito di Sesto Calende
Una mattinata di pulizia e un pomeriggio dedicato alla piantumazione di nuovi alberi al Parco del Ticino
La cura del territorio e la tutela del patrimonio naturale richiamano a raccolta i cittadini di Sesto Calende per la Giornata del Verde Pulito, in programma sabato 28 marzo. L’iniziativa, che vede la collaborazione di numerose realtà locali, si articola in due momenti distinti che interesseranno diverse aree della città.
La Giornata, che nasce da un’istanza di Regione Lombardia, l’obiettivo di rimuovere i rifiuti abbandonati e incrementare il patrimonio arboreo locale.
Il programma della mattinata prevede il ritrovo alle 9 alla sede del Cai in via Piave 103. Prima di dare inizio alle operazioni, i partecipanti potranno usufruire della colazione offerta dalla cooperativa La Proletaria. Alle 9:30 i volontari si muoveranno in gruppi per dare inizio alle attività di pulizia vera e propria. Per quanto riguarda l’attrezzatura necessaria, tutto l’occorrente per la raccolta sarà fornito da Econord.
Le attività riprenderanno poi nel pomeriggio con un appuntamento dedicato alla riforestazione urbana. Alle 14:30 il punto di incontro è fissato al Parco Europa, dove è prevista la piantumazione di alcuni alberelli. Le giovani piante sono state donate dal Parco del Ticino per contribuire al miglioramento ambientale dell’area.
L’evento è sostenuto da una fitta rete di partner che comprende, oltre al Comune, anche Legambiente Sesto Calende, l’istituto comprensivo Ungaretti, il Centro Studi Angelo Dell’Acqua, la Tutela Anfibi Basso Verbano, la Pro Sesto Calende, il Gruppo Commercianti e Artigiani e il Gruppo di Cammino.
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