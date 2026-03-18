Puntata presidenziale di “Luci a Masnago”: in studio Toto Bulgheroni
Giovedì 19 marzo il numero uno biancorosso sarà ospite in diretta dalle 14 su Radio Materia per parlare di presente, passato e futuro. A seguire la puntata sarà disponibile in formato podcast
Il 19 marzo è un giovedì ed è la festa del papà. Per questo l‘ospite di “Luci a Masnago” – in onda in diretta su Radio Materia (QUI per collegarsi) dalle ore 14 – sarà il “padre nobile” della Pallacanestro Varese: Toto Bulgheroni.
Il presidente biancorosso è la persona che più incarna la lunga storia biancorossa: da giocatore della Grande Ignis ad azionista, proprietario e presidente con ruoli dirigenziali ricoperti in diverse occasioni fino a tornare sulla poltrona principale grazie al rapporto stretto di questi anni con Luis Scola.
Con Bulgheroni i tre conduttori (Francesco Brezzi, Damiano Franzetti, Matteo Bettoni) dialogheranno di passato, presente e futuro della società, del basket varesino e italiano. Nel corso della trasmissione si parlerà infatti del momento positivo della Openjobmetis, reduce da tre vittorie consecutive, ma anche degli investimenti sui prossimi anni (riguardo a squadra, strutture e asset societari). Ma la presenza in studio di Bulgheroni consentirà anche un piacevole flash back su alcuni grandi momenti passati, vissuti in prima persona da Toto.
Non mancheranno le consuete rubriche e la possibilità di leggere domande e commenti da parte degli ascoltatori per i quali è attivo su WhatsApp il numero di Radio Materia: 353-4848857. Vi ricordiamo anche che è possibile seguire il nuovo profilo instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate CLICCANDO QUI.
DAL PARQUET – Chi non lo ha ancora fatto, può ascoltare la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita di domenica scorsa tra Openjobmetis e Nutribullet Treviso. La trovate nel box sottostante.
I 4 GIANNI – Venerdì 20 alle ore 18 lo spazio Materia di Castronno ospita la presentazione del libro “I 4 Gianni” dedicato a Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Minà e Gianni Mura. In sala l’autore, l’ex vicedirettore di Repubblica Giuseppe Smorto. Per saperne di più potete leggere QUESTO ARTICOLO; per prenotare un posto potete CLICCARE QUI.
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