Puzze tra Saronno e Caronno Pertusella, mercoledì nuova riunione del Comitato cittadini
Le segnalazioni raccolte anche tramite WhatsApp raccontano un fenomeno diffuso e persistente che coinvolge più comuni del Saronnese. Mercoledì 25 marzo riunione nella sede di Ambiente Saronno
Nuovo incontro operativo per affrontare il problema della puzza a Saronno sud e Caronno Pertusella. Mercoledì 25 marzo alle 21, nella sede di Ambiente Saronno, si riunirà il Comitato di cittadini nato proprio per fare luce sui miasmi che da tempo interessano la zona sud della città e i territori limitrofi.
Segnalazioni in aumento a Saronno e dintorni
Il fenomeno continua a essere segnalato con frequenza da numerosi residenti, non solo a Saronno sud ma anche a Caronno Pertusella e, più recentemente, a Solaro. Odori descritti come “pesce marcio”, “erba marcia” e altri miasmi persistenti che rendono difficile tenere le finestre aperte o trascorrere del tempo all’aperto.
Per raccogliere in modo sistematico le segnalazioni, è stato creato anche un gruppo WhatsApp dedicato, che conta già numerosi partecipanti e attraverso il quale arrivano segnalazioni puntuali, spesso accompagnate da orari e intensità degli odori percepiti.
Il lavoro del comitato
Il comitato, formato da cittadini della zona, punta a coordinare le segnalazioni e a trasformarle in una base utile per chiedere interventi concreti agli enti competenti. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a una soluzione definitiva per un problema che, secondo i residenti, si trascina da anni.
L’area più colpita resta quella al confine tra Saronno e Caronno Pertusella, dove si concentra la presenza di alcune attività produttive legate allo smaltimento di scarti, indicate da molti come possibile origine dei cattivi odori, anche se non si escludono altre cause.
Un problema che si ripete nel tempo
La questione della cosiddetta “puzza a Saronno” non è nuova e ciclicamente torna al centro dell’attenzione dei cittadini e delle amministrazioni locali. Negli anni sono state avviate segnalazioni e controlli, senza però arrivare a una soluzione definitiva.
L’incontro del 25 marzo rappresenta quindi un nuovo passo nel tentativo di organizzare una risposta coordinata dal basso, con l’obiettivo di fare pressione sulle istituzioni e individuare con precisione le cause del fenomeno.
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