“Qualcosa è andato storto”: Riccardo Luna ospite dell’Università dell’Insubria per riflettere sul futuro digitale

L’intelligenza artificiale e i social network ci stanno rubando il futuro o sono ancora strumenti di democrazia? Sarà questo uno dei grandi interrogativi al centro dell’incontro con Riccardo Luna, giornalista e tra i massimi esperti di innovazione in Italia, ospite dell’Università dell’Insubria venerdì 20 marzo a Varese. Luna dialogherà con il professor Alberto Onetti durante una lezione di Management aperta al pubblico, in un confronto che promette di analizzare senza sconti le luci e le ombre della trasformazione digitale.

Un viaggio critico nella rete

Il punto di partenza del dibattito sarà il recente libro di Luna, dal titolo emblematico «Qualcosa è andato storto. Come i social network e l’intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro». L’autore riflette su come il web, nato come formidabile strumento di progresso, si sia trasformato in un meccanismo capace di mettere in crisi le democrazie. «Avere un occhio critico – spiega il professor Alberto Onetti – non significa chiudersi al nuovo, ma semplicemente comprenderne dinamiche e ricadute ed auspicabilmente provare a indirizzarle».

Dalla Silicon Valley alle nuove sfide globali

Durante l’incontro si ripercorrerà l’epopea della Silicon Valley: dagli esordi, quando gli imprenditori tecnologici erano percepiti come paladini del bene, fino alle attuali sfide poste dai colossi di Big Tech e dagli algoritmi. Nonostante il grido d’allarme, il dialogo cercherà di individuare i segnali di speranza, come l’uso dei social “dal basso” che in alcuni contesti internazionali ha permesso di superare la censura, suggerendo che siamo ancora in tempo per cambiare direzione.

Chi è Riccardo Luna

Protagonista assoluto della divulgazione tecnologica in Italia, Riccardo Luna è stato il primo direttore di «Wired Italia» e Digital Champion per il governo italiano presso l’Unione Europea. Ha curato eventi di rilievo come la Maker Faire e l’Italian Tech Week. Storica firma di «Repubblica», dal 2025 è editorialista del «Corriere della Sera». La sua presenza a Varese rappresenta un’occasione unica per gli studenti di Economia e per i cittadini di confrontarsi con chi ha vissuto in prima linea l’evoluzione dell’ecosistema digitale.

Informazioni per il pubblico

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo, dalle ore 12 alle 14, presso la sede dell’Università dell’Insubria in via Monte Generoso, aula 6. L’incontro, sebbene inserito nel percorso accademico del corso di laurea triennale in Economia, è libero e accessibile a tutti gli interessati fino a esaurimento posti.