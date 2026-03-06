Quando il quartiere Garibaldi disse no: a Milano una mostra racconta le lotte per la casa

C’è stato un momento, nella Milano degli anni Settanta, in cui il progresso tecnologico, incarnato dai binari della nuova linea verde della metropolitana, rischiò di cancellare non solo le vecchie case di corso Garibaldi, ma l’intero tessuto sociale di un quartiere popolare. Quella storia di resistenza urbana, fatta di sfratti evitati, cortei e solidarietà di cortile, torna oggi alla luce con la mostra “Lotte del Garibaldi 1972–1975. Una storia di sfratti annunciati, resistenza urbana e diritto alla casa nel cuore di Milano”, in programma alla Casa degli Artisti a Milano dal 10 al 20 marzo 2026.

La “Piccola Comune” urbana

Tutto ebbe inizio nel 1972, quando centinaia di famiglie ricevettero gli avvisi di sfratto per fare posto ai cantieri di Metropolitana Milanese. La scelta era drammatica: l’espulsione dal centro città o la sparizione come comunità. La risposta fu immediata: nacque il Comitato di Quartiere Garibaldi, un esperimento collettivo che unì residenti, studenti, parrocchie (come San Simpliciano) e sindacati degli inquilini (SUNIA).

Per tre anni, il quartiere visse quella che molti testimoni definirono una “piccola Comune”: assemblee nei cortili, visite casa per casa e una pressione politica tale da costringere il Comune agli espropri di stabili abbandonati e alla riqualificazione senza demolizione. Una vittoria parziale, ma simbolica: il diritto a restare nel proprio quartiere veniva affermato per la prima volta con forza.

Il percorso espositivo

Curata da Nicoletta Petrus, Salvatore Porcaro e Alberto Saibene, la mostra utilizza documenti d’archivio inediti, fotografie del reporter de l’Unità Giancarlo De Bellis e materiali audiovisivi. L’allestimento si snoda attraverso tre chiavi di lettura: cronologia ovvero il racconto anno per anno delle mobilitazioni (1972-1975). Tematiche dove si approfondisce il ruolo dell’arte, della fotografia e l’analisi di singoli casi civici emblematici del conflitto. Memoria con la proiezione del documentario Lotta Garibaldi! di Simone Pera e Alberto Saibene, con interviste ai protagonisti di allora.

Un luogo simbolo

Non è un caso che la mostra si tenga alla Casa degli Artisti: l’edificio stesso fu uno di quelli salvati dalla demolizione proprio grazie alle lotte del Comitato negli anni Settanta. Oggi, in una Milano che affronta sfide simili legate alla gentrificazione e al caro-affitti, questa ricerca storica funge da ponte tra passato e presente.

Casa degli Artisti (Corso Garibaldi 89/A, Milano)

10 – 20 marzo 2026

Opening: 10 marzo, ore 18:30

Il 13 marzo alle ore 18:30 si terrà un incontro pubblico con gli abitanti storici del quartiere e i testimoni delle lotte, coordinato dai curatori.

La mostra è prodotta da Casa degli Artisti con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano.