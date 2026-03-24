Quando l’immagine diventa voce: a Castronno il fotogiornalismo che racconta Gaza e l’umanità

Esiste un confine sottile tra lo scatto fotografico e la testimonianza civile, un punto in cui l’immagine smette di essere solo un documento e diventa una voce potente, capace di rompere il silenzio. Di questo si parlerà mercoledì 1 aprile, alle ore 21, presso lo spazio Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 a Castronno). L’evento, intitolato “Fotogiornalismo. Quando l’immagine diventa voce”, si focalizzerà sul fotoreportage come strumento di memoria e responsabilità, partendo dal drammatico scenario di Gaza per allargarsi ad altri contesti umani del mondo contemporaneo.

Il racconto dei testimoni oculari

La serata vedrà l’intervento di Claudio Argentiero (AFI – Archivio Fotografico Italiano) e il collegamento con Paolo Patruno, referente dei fotografi palestinesi e curatore della mostra collettiva “Gaza. I Grant You Refuge”. Proprio questa esposizione rappresenta il cuore pulsante dell’iniziativa: una raccolta di immagini straordinarie realizzate da sei fotografi che vivono e operano all’interno della Striscia: Jihad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Naaman, Saeed Mohammed e Jaras Shadi Al-Tabatibi. «Essere un giornalista a Gaza non significa solo tenere in mano una macchina fotografica; significa rischiare tutto per mostrare al mondo la verità”, spiega Shadi Al-Tabatibi. “Ogni clic dell’otturatore è un battito del cuore, ogni immagine è una testimonianza.»

Un omaggio alla resilienza

Il titolo della mostra, “I Grant You Refuge”, è un omaggio a una delle ultime poesie di Hiba Abu Nada, scrittrice palestinese uccisa da un attacco aereo il 20 ottobre 2023. Le immagini in proiezione non documentano solo la distruzione, ma anche la resilienza di un popolo: i bambini che giocano tra le macerie, la forza delle madri e la dignità di una comunità che si rifiuta di essere spezzata. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Festival Fotografico Europeo e A&A – Albè & Associati Studio Legale, si propone come uno sguardo diretto su realtà spesso invisibili, con l’obiettivo di trasformare l’osservatore da spettatore passivo a testimone consapevole.

Fotogiornalismo. Quando l’immagine diventa voce

Mercoledì 1 aprile, ore 21:00

MATERIA – SPAZIO LIBERO, Via Confalonieri 5, Castronno (VA)

Prenota qui.

Intervengono: Claudio Argentiero (AFI), Paolo Patruno (curatore).