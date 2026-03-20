Quando Repubblica scoprì lo sport: a Materia il racconto de “I quattro Gianni”

C’è stato un tempo in cui Repubblica, per scelta deliberata del suo fondatore Eugenio Scalfari, nasceva senza pagine sportive e senza immagini. Uno “snobbismo” intellettuale che considerava lo sport un mondo elementare, presto smentito dalla realtà dei fatti e dalle lettere di protesta degli operai.

A raccontare questa metamorfosi, negli spazi di Materia, è stato Giuseppe Smorto, giornalista e profondo conoscitore di quella stagione irripetibile, ospite di un incontro con Damiano Franzetti, responsabile del canale Sport di VareseNews.

La nascita del Dream Team

Il cambio di rotta di Scalfari avvenne tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. La consapevolezza che lo sport fosse un “esperanto” universale portò alla creazione di quello che Smorto definisce una sorta di Dream Team del giornalismo. Il primo grande colpo fu l’ingaggio di Gianni Brera, capace di spostare migliaia di lettori da Il Giornale di Montanelli a Repubblica in un solo giorno. Insieme a lui, arrivarono Gianni Clerici, Gianni Mura e Gianni Minà.

Un racconto “pre-smartphone”

In quegli anni, Repubblica non usciva in edicola il lunedì. Questa assenza forzata dai resoconti domenicali spinse la redazione a inventare un nuovo stile: non più solo cronaca, ma commento, analisi e valorizzazione dei personaggi. «Era un modo di raccontare lo sport che era anche alta scrittura», ha ricordato Smorto, sottolineando come quei giornalisti fossero delle vere e proprie star, spesso intervistate all’estero prima ancora dei calciatori.



L’eredità dei maestri

L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare episodi storici, come la domanda di Gianni Minà alla giunta militare argentina durante i Mondiali del 1978 sui desaparecidos, che gli costò l’espulsione immediata dal Paese. Un giornalismo che, secondo Smorto, oggi faticherebbe a trovare spazio in un mondo dominato dal “business sportivo” e dai calendari dettati dalle televisioni, dove manca spesso il tempo per la riflessione e l’approfondimento.