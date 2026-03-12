Quasi uno studente su sei viene da fuori provincia: il peso dei pendolari nelle scuole superiori del Varesotto

I numeri delle scelte scolastiche raccontano una provincia di Varese a due velocità: da una parte la resistenza delle preferenze scolastiche tradizionali, dall’altra un’erosione demografica che sta ridisegnando le aule, come abbiamo raccontato nell’articolo ricco di dati e numeri pubblicato mercoledì 11 marzo.

A questi si aggiungo alcuni numeri forniti da Provincia di Varese relativi alle scuole superiori dislocate sul territorio, da Saronno a Luino.

Interessante il fatto che negli ultimi anni lo scostamento tra le scelte degli studenti sia più o meno simile, come si evince dal grafico sottostante: le colonne di licei e tecnici mentengono le medesime proporzioni con scostamenti numerici piccoli e variazioni poco sostanziali.

A settembre 2026 saranno 8.674 i ragazzi che varcheranno per la prima volta la soglia di una scuola superiore varesina. Guardando alla distribuzione delle scelte, la gerarchia degli indirizzi è chiarissima:

Licei: 3.645 iscritti (42%)

Istituti Tecnici (IT): 2.985 iscritti (34,4%)

IeFP (Formazione Professionale): 1.301 iscritti totali (15%)

Istituti Professionali (IP): 743 iscritti (8,6%)

Il dato conferma una tendenza consolidata: quasi un ragazzo su due sceglie il percorso liceale, mentre la formazione tecnica mantiene una base solida, intercettando oltre un terzo dei nuovi studenti.

La voragine demografica

Anche in provincia di Varese si deve far fronte ad un dato nazionale, quello della “voragine demografica” -12% in un triennio è un numero che fa riflettere e rispetto al quale le istituzioni, Provincia e istituti scolastici, devono far fronte.

Nel 2023/24 i nuovi iscritti erano 9.841. In soli tre anni, il numero di “primini” è crollato a 8.674. Questo significa che la provincia di Varese ha perso per strada 1.167 studenti in una sola generazione scolastica, una flessione che sfiora il 12% complessivo. Una flessione che, inevitabilmente, mette sotto pressione la tenuta di alcuni plessi e la formazione delle nuove classi.

Saronno e Busto sono le “calamite” dei fuori sede

Un altro dato centrale nelle fotografie dei database scolastici è quello dei pendolari. Su un totale di 37.197 studenti che frequentano le scuole statali varesine, ben 5.866 (il 15,8%) arrivano da fuori provincia.

La mappa dell’attrattività vede alcuni un polo dominare nettamente: Saronno, per via della sua posizione a cavallo di quattro province, è il vero “hub” scolastico. Il Legnani fa il record con 672 studenti non varesini (sono più i pendolari dei residenti in provincia di Varese, che si fermano a 614), lo Zappa 579, il Riva 592, il Parma 500, il Grassi 390.

Busto Arsizio segue a ruota: il Candiani (grazie all’indirizzo coreutico e musicale) richiama 370 studenti da Milanese e Comasco, il Liceo Crespi (204 pendolari) e l’ITE Tosi (262) sono i principali punti di riferimento per chi arriva dal Milanese o dall’Altomilanese, insieme al Facchinetti di Castellanza che conta 294 iscritti da fuori provincia. Anche Tradate attira diversi ragazzi che arrivano dalle province limitrofe, oltre 200 studenti rispettivamente negli istituti Curie, Don Milani, Geymonat, Montale.

A Varese il Liceo Ferraris e il Manzoni continuano a pescare bacini d’utenza significativi oltre i confini provinciali (rispettivamente 128 e 126 iscritti da fuori). Curioso il dato di Luino, dove il Liceo Sereni registra anche 10 studenti provenienti dall’estero, dal Canton Ticino, segno di una mobilità che scavalca i confini nazionali. A Sesto Calende invece si pesca nel Novarese, con 276 ragazzi che attraversano il ponte e arrivano al Dalla Chiesa.

In totale gli studenti non varesini che frequentano le scuole del Varesotto arrivano dalla provincia di Como (2043), Milano (2431), Monza e Brianza (890), Novara (339), Verbano Cusio Ossola (9), Lecco (1). Quelli che arrivano da altre parti d’Italia sono 145 e dall’estero 38, per un totale di pendolari in entrata pari a 5866 (15,8% degli iscritti), che si aggiungo agli studenti dei comuni della provincia di Varese che sono 31331.