“Quater Pass par Gavirà – Run for Alzheimer”: a Gavirate camminata solidale il 29 marzo
Una camminata aperta a tutti con due percorsi da 6 e 11 chilometri, tra lungolago e Chiostro di Voltorre, per sostenere le famiglie colpite dall’Alzheimer e promuovere una comunità più inclusiva e consapevole
Torna a Gavirate la “Quater Pass par Gavirà – Run for Alzheimer”, la camminata solidale che unisce sport, comunità e sensibilizzazione. L’appuntamento è per domenica 29 marzo 2026 con partenza dal lungolago: due i percorsi proposti, da 6 e 11 chilometri, aperti a tutti.
L’iniziativa è promossa da Progetto Rughe insieme alla Pro Loco Gavirate e ai Camminatori di San Carlo, con la collaborazione della Croce Rossa Medio Verbano di Gavirate e il patrocinio della Città di Gavirate. Un evento ormai consolidato, che ogni anno richiama cittadini e famiglie.
Due percorsi e una tappa speciale
La partenza è prevista alle 8.30 dal lungolago di Gavirate. I partecipanti potranno scegliere tra due itinerari, pensati per adattarsi a diversi livelli di preparazione.
Durante la mattinata è prevista una tappa al Chiostro di Voltorre, che per l’occasione sarà aperto dalle 8 alle 13, offrendo ai camminatori un momento di sosta in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.
Prevenzione e servizi con la Croce Rossa
La Croce Rossa Medio Verbano sarà presente con un gazebo dedicato allo screening e alla promozione dei servizi sanitari e di assistenza. Un’occasione per informarsi e avvicinarsi ai temi della prevenzione e del supporto alle fragilità.
Un evento per la comunità
La camminata rientra nel calendario di “Gavirate Città Amica delle Persone con Demenza”, progetto che mira a rendere il territorio più inclusivo e attento ai bisogni delle persone affette da Alzheimer e delle loro famiglie.
I proventi dell’iniziativa saranno destinati a Progetto Rughe ODV, impegnata da anni in azioni di sostegno concreto.
«Un sentito ringraziamento alla Pro Loco Gavirate, ai Camminatori di San Carlo, alla CRI Medio Verbano e ai volontari, che ogni anno supportano l’Associazione Progetto Rughe ODV» – associazione Progetto Rughe ODV.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.