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“Quater Pass par Gavirà – Run for Alzheimer”: a Gavirate camminata solidale il 29 marzo

Una camminata aperta a tutti con due percorsi da 6 e 11 chilometri, tra lungolago e Chiostro di Voltorre, per sostenere le famiglie colpite dall’Alzheimer e promuovere una comunità più inclusiva e consapevole

Generico 02 Mar 2026

Torna a Gavirate la “Quater Pass par Gavirà – Run for Alzheimer”, la camminata solidale che unisce sport, comunità e sensibilizzazione. L’appuntamento è per domenica 29 marzo 2026 con partenza dal lungolago: due i percorsi proposti, da 6 e 11 chilometri, aperti a tutti.

L’iniziativa è promossa da Progetto Rughe insieme alla Pro Loco Gavirate e ai Camminatori di San Carlo, con la collaborazione della Croce Rossa Medio Verbano di Gavirate e il patrocinio della Città di Gavirate. Un evento ormai consolidato, che ogni anno richiama cittadini e famiglie.

Due percorsi e una tappa speciale

La partenza è prevista alle 8.30 dal lungolago di Gavirate. I partecipanti potranno scegliere tra due itinerari, pensati per adattarsi a diversi livelli di preparazione.

Durante la mattinata è prevista una tappa al Chiostro di Voltorre, che per l’occasione sarà aperto dalle 8 alle 13, offrendo ai camminatori un momento di sosta in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

Prevenzione e servizi con la Croce Rossa

La Croce Rossa Medio Verbano sarà presente con un gazebo dedicato allo screening e alla promozione dei servizi sanitari e di assistenza. Un’occasione per informarsi e avvicinarsi ai temi della prevenzione e del supporto alle fragilità.

Un evento per la comunità

La camminata rientra nel calendario di “Gavirate Città Amica delle Persone con Demenza”, progetto che mira a rendere il territorio più inclusivo e attento ai bisogni delle persone affette da Alzheimer e delle loro famiglie.

I proventi dell’iniziativa saranno destinati a Progetto Rughe ODV, impegnata da anni in azioni di sostegno concreto.

«Un sentito ringraziamento alla Pro Loco Gavirate, ai Camminatori di San Carlo, alla CRI Medio Verbano e ai volontari, che ogni anno supportano l’Associazione Progetto Rughe ODV» – associazione Progetto Rughe ODV.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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