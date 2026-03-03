Varese News

Life

Quattro appuntamenti nel martedì di Radio Materia tra storia, accoglienza, avventure e relax

Si inizia alle 16,30 con Soci All Time e la storia di Cittadini del mondo, poi intervisteremo Marco Castiglioni, parleremo del conte Mozzoni e chiuderemo con ABC

radio materia

Quattro nuovi appuntamenti nel pomeriggio di martedì su Radio Materia. Dalle 16,30 con Soci All Time fino alle 21 con Abc, vi terremo compagnia con storie di tutti i tipi.

16,30 Soci All Time

L’appuntamento realizzato in collaborazione con il CSV Insubria questa volta ci porterà ad esplorare l’associazione di Sesto Calende Cittadini del Mondo. Giovanni Chinosi ci racconterà l’attività avviata nel 1999 di corsi di italiano per stranieri, sportello immigrati e intercultura.
Per partecipare a Soci All Time compila questo modulo.

 

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Avremo con noi Marco Castiglioni, responsabile del museo fratelli Castiglioni e figlio e nipote dei due esploratori e ricercatori che per decenni hanno girato i luoghi più remoti della terra per studiare le popolazioni, gli usi, i costumi e la storia.

18,45 La Biblioteca di Materia

Il nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto ci porta dentro l’affascinante storia del poliedrico architetto conte Guglielmo Mozzoni, uomo d’avventura e di cultura che ha attraversato lo scorso secolo lasciando il segno in vari ambiti.

21,00 ABC

Gian Paolo, Sveva e Alessandro affrontano la lettera T in tutte le sue declinazioni: musica, arte, storia, luoghi, aneddoti che partiranno rigorosamente dalla ventesima lettera dell’alfabeto.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.