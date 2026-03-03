Quattro appuntamenti nel martedì di Radio Materia tra storia, accoglienza, avventure e relax

Quattro nuovi appuntamenti nel pomeriggio di martedì su Radio Materia. Dalle 16,30 con Soci All Time fino alle 21 con Abc, vi terremo compagnia con storie di tutti i tipi.

16,30 Soci All Time

L’appuntamento realizzato in collaborazione con il CSV Insubria questa volta ci porterà ad esplorare l’associazione di Sesto Calende Cittadini del Mondo. Giovanni Chinosi ci racconterà l’attività avviata nel 1999 di corsi di italiano per stranieri, sportello immigrati e intercultura.

Per partecipare a Soci All Time compila questo modulo.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Avremo con noi Marco Castiglioni, responsabile del museo fratelli Castiglioni e figlio e nipote dei due esploratori e ricercatori che per decenni hanno girato i luoghi più remoti della terra per studiare le popolazioni, gli usi, i costumi e la storia.

18,45 La Biblioteca di Materia

Il nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto ci porta dentro l’affascinante storia del poliedrico architetto conte Guglielmo Mozzoni, uomo d’avventura e di cultura che ha attraversato lo scorso secolo lasciando il segno in vari ambiti.

21,00 ABC

Gian Paolo, Sveva e Alessandro affrontano la lettera T in tutte le sue declinazioni: musica, arte, storia, luoghi, aneddoti che partiranno rigorosamente dalla ventesima lettera dell’alfabeto.