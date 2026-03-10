Quattro nuovi bus elettrici per Varese: ora la flotta “verde” supera quella ibrida

Sono stati presentati stamattina nella stazione dei bus di piazzale Kennedy a Varese i quattro nuovi autobus Menarini Citymood elettrici che entrano in servizio sulla rete urbana di Autolinee Varesine. Con questo acquisto, la flotta urbana conta ora 13 mezzi elettrici e 12 ibridi su un totale di 66 autobus: malgrado i mezzi a benzina siano ancora maggioritari (sono 25) il sorpasso dei bus elettrici sui bus ibridi è importante per definire il trend nell’ambito della transizione ecologica del trasporto pubblico locale.

I nuovi mezzi sono stati presentati alla presenza del presidente dell’Agenzia di TPL di Como, Lecco e Varese Giovanni Stefano Galli, del sindaco di Varese Davide Galimberti, insieme agli assessori Andrea Civati, Ivana Perusin e Nicoletta San Martino, Il direttore di Autolinee Varesine Fabrizio Laudi, l’amministratore delegato Sergio Castano e il portavoce Marco Regazzoni. I quattro autobus sfoggiano anche la nuova livrea regionale, destinata a diventare lo standard comune per tutti i mezzi del trasporto pubblico lombardo, urbani ed extraurbani.

«Il Citymood è un modello 100% italiano, prodotto da Menarini tra Bologna e lo stabilimento di Flumeri, in provincia di Avellino. Sarà impiegato principalmente sulla linea B, quella che collega San Gallo e Casbeno passando per via Corridoni – spiega Regazzoni – Tra le dotazioni tecnologiche spiccano il sensore dell’angolo cieco sul lato destro, la telecamera frontale, la cabina di guida isolata e la possibilità di acquistare il biglietto a bordo con carta di credito — una funzione già molto utilizzata, con oltre mille transazioni giornaliere sull’intera rete. I bus sono dotati anche di un sistema di recupero dell’energia in frenata, mutuato dal KERS della Formula 1, che consente di ricaricare le batterie nelle discese».

«Sono pullman apprezzati molto dai conducenti per la confortevolezza del posto guida e per i dispositivi di sicurezza», ha aggiunto Regazzoni, sottolineando che i mezzi danno «ottimi riscontri in termini prestazionali» già sulle corse quotidiane della linea B.

La flotta varesina è già una delle più giovani d’Italia, con un’età media di sette anni. Il presidente Giovanni Stefano Galli, recentemente confermato nel suo ruolo, ha sottolineato l’intenzione dell’Agenzia di TPL di proseguire sulla strada della transizione ecologica: «Per quanto riguarda il trasporto cittadino, l’autobus elettrico si sta nettamente imponendo» ha spiegato. Sul fronte tariffario, Galli ha poi anticipato l’introduzione di un biglietto unico per l’intero bacino di Como, Lecco e Varese.

Il sindaco Galimberti ha sottolineato l’importanza del servizio per una città che «quotidianamente trasporta migliaia di persone su tutte le tratte», chiedendo però un incremento degli investimenti nazionali nel settore: «Sarebbero necessari molti più investimenti per rispondere alla costante crescita della domanda di trasporto pubblico» ha infatti sottolineato.