“Qui non si spaccia”, i pusher lo pugnalano: due a processo per tentato omicidio

Nuova data per il processo che vede imputati i due marocchini – a quanto pare parenti, forse cugini – accusati del tentato omicidio e della rapina avvenuti nei boschi di Marchirolo nel 2018.

L’udienza di oggi, 19 marzo, è stata rinviata e il procedimento riprenderà ora il prossimo 30 aprile. I fatti al centro del processo risalgono a un episodio di violenza scaturito, secondo l’accusa, dopo che una persona, un connazionale degli imputati, si era lamentata dell’attività di spaccio dietro casa, a Marchirolo. La reazione sarebbe stata un’aggressione brutale, con la vittima che riportò gravi ferite da arma da taglio. I due imputati, ritenuti responsabili del tentato omicidio e della rapina, sono ritenuti spacciatori attivi nell’area boschiva e sono difesi dagli avvocati Natola e Simonati (quest’ultimo del Foro di Milano).

Due connazionali (sul posto gli aggressori erano quattro) erano stati assolti nel 2023 per mancanza di elementi che potessero con chiarezza definire una loro riconoscibilità e quindi una correlazione coi fatti. Il rinvio si aggiunge alle tappe di un procedimento giudiziario che sta seguendo con attenzione la comunità locale, già scossa all’epoca dei fatti dalla gravità dell’accaduto e dal fenomeno dello spaccio nelle aree boschive del Varesotto.

La prossima udienza del 30 aprile sarà cruciale per l’evoluzione del dibattimento: verrà infatti ascoltato uno dei due imputati (detenuto ai Miogni) mentre l’altro risulta irreperibile perché espulso.