Quindici mila euro dalla solidarietà dei fornai: quattro onlus premiate alle “Feste del Pane”

Una cifra record, 15.000 euro, è il risultato delle “Feste del Pane e della Solidarietà” organizzate dai panificatori della provincia di Varese nel corso dell’autunno scorso: prima ad Agrivarese di Busto Arsizio a settembre, poi ai Giardini Estensi di Varese per la “Festa del Ponte del Sorriso” in ottobre.

La tradizionale cerimonia di consegna delle donazioni si è tenuta ieri, domenica 29 marzo, al ristorante “Due Lanterne” di Induno Olona, con oltre quaranta tra fornai e fornarine presenti, una quindicina in meno del previsto, impegnati nella produzione delle colombe pasquali.

Quest’anno i fondi raccolti sono stati distribuiti tra quattro realtà del territorio: le storiche “Ponte del Sorriso” di Varese, “Associazione con Andrea” di Gavirate e “Amici del centro studi sclerosi multipla” di Gallarate, cui si è aggiunta per la prima volta “Solidarietà e Servizi” di Busto Arsizio, attiva nel supporto a persone con disabilità.

Il segretario Franco Borroni, a nome anche del presidente Ambrogio Pagani, ha ricordato come questo momento rappresenti il cuore dell’attività associativa: quello in cui il lavoro quotidiano si trasforma in frutto solidale. Alla cerimonia ha partecipato il Sindaco di Varese Davide Galimberti, mentre l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso ha inviato un messaggio di apprezzamento per come l’artigianato possa diventare strumento concreto di attenzione verso i più fragili.

Presente anche una delegazione di ENAIP Busto Arsizio, guidata dalla direttrice Emanuela Frigerio. Ora lo sguardo è già rivolto alla nuova stagione: la prima “Festa del Pane” primaverile è in programma domenica 12 aprile ai Giardini Estensi di Varese, nell’ambito di Agrivarese.