Raccolta di biancheria per i detenuti: nuova iniziativa solidale della Camera Penale di Varese

Dopo la consegna dei kit di igiene e vestiario avvenuta nel periodo natalizio, la Camera Penale di Varese torna a promuovere un gesto concreto di vicinanza verso la popolazione detenuta. In collaborazione con l’Associazione San Martino Onlus, è stata avviata una raccolta di biancheria da bagno destinata alle persone ristrette nell’istituto penitenziario cittadino.

L’iniziativa si inserisce nel solco del precedente intervento solidale organizzato nei mesi scorsi a favore dei detenuti della casa circondariale dei Miogni di Varese, consolidando un percorso di attenzione verso chi vive una condizione di privazione della libertà.

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico e pratico. Molti detenuti, infatti, non possono contare su un sostegno esterno e si trovano ad affrontare non solo la pena, ma anche difficoltà materiali che incidono sulla quotidianità e sulla dignità personale. La raccolta punta proprio a rispondere a questo bisogno, offrendo un aiuto concreto.

La consegna del materiale raccolto è prevista per la mattinata di mercoledì 4 marzo, alla presenza della Direzione dell’istituto e degli operatori penitenziari, che hanno espresso apprezzamento per l’impegno dimostrato. Un segnale di umanità che, pur non attenuando la pena, contribuisce a restituire rispetto e attenzione a chi sta affrontando un percorso complesso.