Varese News

Tempo Libero

Varese

Racconti dall’India: sabato all’Oratorio di Bosto le storie delle adozioni a distanza

L’associazione Amici per sempre – Adozioni a distanza ODV organizza sabato 21 marzo una serata dedicata al racconto del recente viaggio in India

Da Bosto all'India
Incontri

21 Marzo 2026

L’associazione Amici per sempre – Adozioni a distanza ODV organizza sabato 21 marzo all’Oratorio di Bosto, in via Aprica a Varese, una serata dedicata al racconto del recente viaggio in India.

L’evento, aperto a grandi e piccoli, inizierà alle 19:30 con un apericena a tema indiano, seguito alle 20:30 dalla presentazione vera e propria con racconti, fotografie e filmati dell’esperienza vissuta a gennaio dal gruppo di nove volontari che hanno incontrato i bambini sostenuti attraverso le adozioni a distanza.

L’incontro rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dell’associazione varesina e condividere le storie dei bimbi che beneficiano del programma di sostegno. L’Oratorio di Bosto mette a disposizione il parcheggio interno per facilitare la partecipazione.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo adozioniindia@gmail.com.

17 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Leggi anche

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.