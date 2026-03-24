Raffaele Cattaneo: “Varese deve alzare lo sguardo e tornare attrattiva e vivibile”

Raffaele Cattaneo parte dalla sua storia personale per arrivare alla visione di città che immagina per Varese. Dalle radici tra Saronno e il Varesotto fino all’esperienza in Regione Lombardia, passando per infrastrutture, ambiente, risanamento del lago e prospettive internazionali, emerge un’idea precisa: Varese deve alzare lo sguardo, recuperare ambizione e costruire una strategia di lungo periodo.

Una storia fatta di tanta politica che da una passione per il bene comune è diventata il suo impegno quotidiano da decenni. Serio, competente, è uno che studia forte e che costruisce team di lavoro per arrivare a risultati concreti. Ovunque è stato ha lasciato una forte impronta portando a termine impegni che si era preso. Insomma, ci mette la faccia, oltre alla testa e al cuore. Ha ricoperto diverse cariche di primo livello prendendosi anche soddisfazioni come la nascita di Trenord, la realizzazione della tangenziale di Varese, la Pedemontana. Cattolico praticante, seguace di Luigi Giussani e della sua Comunione e Liberazione ha iniziato la sua carriera a fianco di Roberto Formigoni.

«Sono un varesino di elezione, anche se sono un saronnese per nascita. Sono nato e cresciuto a Saronno, dove ho fatto le scuole superiori. Poi, nel 1981, ho cominciato a pendolare verso Milano per frequentare Economia e commercio all’Università Cattolica, dove ho studiato economia politica. Da allora non ho più smesso, tanto che quest’anno arrivo a 45 anni di pendolarismo quotidiano verso Milano.».

Eppure la sua scelta di vita non è stata quella di avvicinarsi a Milano…

«No, infatti. Quando mi sono sposato, nel 1989, ho fatto una scelta controcorrente: invece di spostarmi verso Milano, ho scelto di venire verso Varese e sono andato a vivere a Induno Olona per 15 anni, dove ho avuto anche la mia prima esperienza amministrativa come assessore comunale tra il 1990 e il 1995. È lì che è iniziata la mia esperienza nell’amministrazione locale, che ormai dura da più di 35 anni».

In quegli anni c’è anche un intreccio politico curioso con Attilio Fontana…

«Sì, perché quella giunta di centro, a cavallo tra la fine della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda, venne poi spazzata via nel 1995 dalla Lega, che candidò sindaco un certo Attilio Fontana. Il mio rapporto con lui risale quindi a oltre trent’anni fa. Ricordo anche che allora cercai di proporre un accordo tra l’area post-democristiana di cui facevo parte e la Lega, ma non ci fu spazio».

Quando arriva l’esperienza in Regione Lombardia?

«Nel 1995 ho iniziato a lavorare in Regione Lombardia con Roberto Formigoni. Per dieci anni ho fatto il dirigente, fino a diventare segretario generale. Intanto continuavo a vivere a Induno Olona. Nel 2004, dovendo andare ogni giorno a Milano, mi sono trasferito a Varese, nella parte sud della città, verso Buguggiate, più comoda per i collegamenti. Da allora sono varesino anche nella vita quotidiana, oltre che nella scelta».

È soddisfatto di quella scelta?

«Assolutamente sì. Ho scelto di vivere qui pur sapendo che mi sarebbe costato un po’ più di fatica ogni giorno. L’ho fatto perché ho sempre visto in questo territorio una grande qualità della vita e anche enormi potenzialità di attrattività. Potenzialità che, però, secondo me non sono state pienamente mantenute».

E la famiglia?

«Sono felicemente sposato con mia moglie dal 1989, dopo sette anni di fidanzamento. È un matrimonio che considero particolarmente felice. Abbiamo tre figli, tutti adottati in Cile. È stata un’esperienza molto bella, che rifarei immediatamente, pur con tutte le complessità che comporta e che le famiglie adottive conoscono bene. I miei figli oggi sono grandi: Jacopo ha 29 anni, Letizia è nata alla fine del 1999 e quindi ha 26 anni, Luca ne compirà 26».

Nel suo ruolo più recente si è occupato molto di relazioni internazionali e di rapporti con l’Unione Europea. Che cosa porta questa esperienza nel rapporto con una comunità locale come Varese?

«Porta un’apertura necessaria, e direi particolarmente necessaria per una città come Varese. Se Varese non vuole chiudersi, se non vuole restare schiacciata tra Milano, Como e la Svizzera e diventare vittima del proprio provincialismo, ha bisogno di respiro internazionale. Deve pensarsi dentro uno scenario europeo e globale, deve essere capace di attrarre in quella prospettiva.».

Varese però non è Milano…

«Certo, e non potrà mai fare quello che ha fatto Milano. Forse può anche evitare alcuni errori di Milano, che è diventata una città molto attrattiva ma anche respingente per tante fasce sociali. Oggi a Milano fa fatica a vivere perfino il ceto medio. Varese non è ancora così, ma deve capire che la vera competizione non è con Como, Lugano o Mendrisio: è su scala europea. È lì che si gioca la partita dell’attrazione dei talenti, ma soprattutto della capacità di trattenerli».

E su questo vede una criticità?

«Sì, ed è una criticità seria. Lo ricordava anche Giorgetti: uno dei dati più preoccupanti del nostro territorio è la difficoltà a trattenere i talenti e a farli crescere. Penso ai tanti Neet in provincia tra i 15 e i 29 anni, un dato che deve preoccuparci tutti perché se i ragazzi non studiano e non cercano nemmeno lavoro è un grave problema. Penso alla difficoltà di attrarre studenti da altri territori e di tenere qui le migliori energie prodotte da Varese. Questo si accompagna ad altri segnali: invecchiamento della popolazione, riduzione del numero di abitanti, calo del numero delle imprese, riduzione del reddito.».

Lei in Regione ha avuto responsabilità importanti, prima alle Infrastrutture e poi all’Ambiente. Due temi centrali per una città come Varese. Quanto pesa oggi quella esperienza?

«Pesa molto, anche perché alcuni dei temi che affrontai allora sono ancora completamente attuali. Penso soprattutto ai collegamenti ferroviari. Ho visto che recentemente avete dedicato molto spazio al fatto che oggi, malgrado sia cresciuta tanto l’offerta, i collegamenti siano più lenti di cinquant’anni fa. È un tema reale, ma voglio ricordare che nel 2012 inaugurammo il Lombardia Express, le cosiddette Frecce lombarde. Il 17 settembre di quell’anno un treno partì da Varese alle 8.31 e arrivò a Milano alle 9.17. La mia auto, partita nello stesso momento, arrivò invece alle 9.36. Quell’esperienza dimostrava che si poteva pensare a un servizio di qualità, alternativo all’auto, sul modello di un collegamento rapido e competitivo. In quegli anni portammo anche il Frecciarossa vero a Malpensa, con collegamenti verso Roma e Napoli. E poi penso al collegamento Arcisate-Stabio, che per questo territorio è stato fondamentale: ci ho costruito addirittura la mia prima campagna elettorale a Induno Olona, all’inizio degli anni Novanta, proponendo di riprendere un progetto che allora sembrava lontano. Quando poi mi sono trovato a fare l’assessore ai Trasporti, quel progetto è diventato realtà».

Poi è passato all’Ambiente, arrivando a sfiorare un risultato simbolico come la balneabilità del lago di Varese. Che valore ha oggi quel tema?

«Ha un valore enorme. Il lago era diventato il simbolo di una debolezza del territorio: l’eredità negativa di una stagione industriale che aveva portato benessere e ricchezza, ma anche un forte impatto ambientale. Da bambino ricordo mio nonno, che era pescatore, venire in villeggiatura a Voltorre per pescare nel lago di Varese. A un certo punto smise e si spostò sul Lago Maggiore, perché nel lago di Varese non si pescava più per via dell’inquinamento».

Quindi il risanamento ha anche un valore identitario?

«Esatto. Rendere di nuovo balneabile il lago significava restituire un bene al territorio e trasformare un punto di debolezza in un punto di forza. Però non basta rendere pulite le acque: bisogna costruire intorno a quel risultato opportunità di sviluppo, valorizzando le sponde, l’ecoturismo, la fruizione del territorio. Le acque pulite devono generare valore anche per ciò che c’è intorno».

Se dovesse definire con poche parole di che cosa ha bisogno oggi Varese, quali sceglierebbe?

«Varese ha bisogno di tornare attrattiva e vivibile. Sono queste le due parole che metterei al centro. Mi ritrovo anche nelle quattro parole che abbiamo usato spesso — bella, sicura, vivibile, attrattiva — ma se devo scegliere, insisto soprattutto su vivibile. Tutti i numeri ci dicono che Varese è in difficoltà: calo della popolazione, invecchiamento, difficoltà dei giovani, perdita di reddito».

Lei parla spesso della necessità di una visione. Cosa manca?

«Sì, manca una visione. Confindustria Varese, nel suo Piano strategico 2050, ha scritto parole molto chiare: occorre una ragione per cui Varese venga scelta dai giovani per formarsi, per restare, per lavorare, per fare famiglia; venga scelta dagli imprenditori, dagli innovatori, dalle imprese e dagli investitori. Ecco, io mi riconosco pienamente in questa impostazione. Oggi manca proprio questo: una ragione forte per scegliere Varese. Per capire la crisi che viviamo ho pensato a un decalogo dei fallimenti degli ultimi dieci anni. Si Parte dal Sacro Monte. In questi anni non si è visto alcun intervento significativo. Poi le stazioni: doveva essere un progetto capace di cambiare il volto della città, oggi si è ridotto a una pensilina e a un piazzale pavimentato. Penso poi alla caserma Garibaldi e al tema dell’università in centro, al teatro, a Villa Mylius, all’albergo delle Ville Ponti, allo stadio, all’ex Aermacchi, all’ex Macello, a Largo Flaiano. Su tutti questi dossier vedo un tratto comune: si è abbassato il tiro.».

Cioè?

«Cioè si è rinunciato all’ambizione. Io credo invece che oggi Varese abbia bisogno di un’ambizione amplificata, non ridotta. Non è chiudendosi nella propria comfort zone provinciale che si torna a crescere. La mia critica all’attuale sindaco è politica, non personale. Ho stima umana di Galimberti. Non vedo in lui un nemico , ma un avversario con cui confrontarmi su una visione diversa di città. Il punto è tutto qui: quale idea di Varese vogliamo proporre?».

Lei cita spesso anche i numeri sulla popolazione. Perché li considera così importanti?

«Perché sono un indicatore molto chiaro dello stato di salute di una città. Se guardiamo i dati Istat, Varese nel 2004 aveva 83.611 abitanti, mentre Busto Arsizio ne aveva 79.353. Dieci anni dopo, nel 2014, Varese era scesa a 80.857 e Busto era già salita a 82.518. Nel 2024 Varese è scesa sotto gli 80mila abitanti, fermandosi a 78.992, mentre Busto è arrivata a 84.005. È un dato che non si può liquidare come irrilevante. Significa che una città cresce e l’altra arretra».

Secondo lei, dunque, Varese sta perdendo terreno?

«Sì. E non perché manchino le risorse, ma perché manca una visione capace di mettere a sistema le opportunità. Una città che perde popolazione, imprese e reddito non può far finta di niente. Occorre partire da dieci grandi temi. Il primo è Varese città sicura, ma con un’idea larga di sicurezza: non solo forze dell’ordine, ma anche inclusione sociale. Il secondo è l’urbanistica, e in particolare la politica della casa. Il terzo è il tema del talento, cioè come tenere qui i giovani e valorizzare università e scuole. Poi c’è la Varese città giardino, con tutto il tema del paesaggio, della biodiversità e del lago. Serve una Varese produttiva, che si chieda quale economia vuole essere. Non siamo più la capitale manifatturiera di una volta, quindi dobbiamo capire come valorizzare commercio, innovazione, startup, economia della conoscenza. Penso anche al settore aerospaziale: la nostra provincia rappresenta il 95% dell’export aerospaziale lombardo. È incredibile che Varese non abbia una proposta forte su questo terreno».

E guardando più in là che Varese vorrebbe?

«Bisogna cominciare a ragionare da smart city. Non pensando solo alle prossime elezioni, ma a un orizzonte lungo. Mobilità intelligente, uso dei dati, innovazione applicata ai servizi urbani: Varese potrebbe candidarsi a diventare un luogo di sperimentazione, anche perché ospita centri di ricerca, università e realtà di grande competenza. Su questo oggi non vedo una vera idea».

Il centrodestra sta lavorando a un’alternativa credibile? Perché su alcuni temi le sensibilità sembrano anche molto diverse…

«Il centrodestra è una coalizione, non un partito unico. È normale che ci siano sensibilità diverse. Il punto è stare insieme e lavorare insieme. Mi sembra significativo che si sia partiti con momenti di confronto e di ascolto della città. È un segnale della volontà di costruire un percorso di contenuti».

Lei rappresenta un’area moderata che sul piano delle idee ha un peso notevole, ma elettoralmente conta meno rispetto ad altri partiti della coalizione. Come si traduce questa progettualità in una proposta concreta?

«Nella mia esperienza politica ho militato in partiti grandi e piccoli. Le mie scelte, però, non sono mai state determinate dalla convenienza del momento, ma dalla volontà di stare dove stanno le mie idee. È sempre stato questo il criterio. E oggi penso che il contributo di Noi Moderati debba essere soprattutto questo: richiamare la coalizione alla necessità di lavorare sui contenuti e di avere una visione del futuro».

E chi dovrà interpretare tutto questo?

«Il mio auspicio è che lo faccia l’intera coalizione di centrodestra, con tutte le sue diverse sensibilità. Poi, naturalmente, la sintesi politica la farà chi sarà chiamato a interpretarla anche come candidato sindaco. Ma per me oggi viene prima la squadra, prima ancora del nome. Prima bisogna costruire i contenuti».

Quindi il candidato sindaco non è la priorità?

«Io credo che in questo momento sia più importante che la coalizione si ritrovi attorno a una visione comune. È il lavoro che stiamo provando a fare. Poi, certo, arriverà anche il momento della persona. Ma se prima non costruisci un progetto, il nome da solo non basta. I numeri elettorali degli ultimi anni raccontano una cosa molto chiara: non è il centrosinistra che ha conquistato Varese, è il centrodestra che ha perso terreno. Nel 2002 e nel 2006 il centrodestra vinceva al primo turno con più di 25mila voti. Da allora ha smesso di farlo: nel 2011 era sceso a circa 20mila, poi è calato ancora. Il centrosinistra, invece, è rimasto sostanzialmente stabile. Questo vuol dire che il problema del centrodestra non è la base: è la capacità di attrarre voti in più, di intercettare la città».

E quei voti in più come si prendono?

«Si prendono se si riesce a raccogliere la città — le sue energie sociali, culturali, economiche e imprenditoriali — attorno a un’idea di futuro in cui possa riconoscersi. Per questo dico che oggi il tema del programma è centrale tanto quanto quello del candidato sindaco».