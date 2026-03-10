Recuperato il corpo senza vita di un uomo al Ponte del Diavolo

I vigili del fuoco hanno recuperato da un corso d’acqua al Ponte del Diavolo, tra Casciago e Barasso, il cadavere di un uomo di 61 anni.

L’operazione è iniziata poco prima delle 21 di martedì 10 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili con un’autopompa insieme a una squadra del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), gli operatori hanno utilizzato tecniche di lavoro su fune di derivazione alpinistica.

La salma è stata posizionata all’interno di una barella e portata in un luogo accessibile per gli eventuali accertamenti necessari.