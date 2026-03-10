Varese News

Varese Laghi

Recuperato il corpo senza vita di un uomo al Ponte del Diavolo

Il corpo dell'uomo è ritrovato senza vita in un corso d'acqua. Il recupero operato da vigili del fuoco e nucleo Saf è avvenuto tramite l'utilizzo di una fune specializzata

Recuperato il corpo di un uomo al Ponte del Diavolo

I vigili del fuoco hanno recuperato da un corso d’acqua al Ponte del Diavolo, tra Casciago e Barasso, il cadavere di un uomo di 61 anni.

L’operazione è iniziata poco prima delle 21 di martedì 10 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili con un’autopompa insieme a una squadra del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), gli operatori hanno utilizzato tecniche di lavoro su fune di derivazione alpinistica.

La salma è stata posizionata all’interno di una barella e portata in un luogo accessibile per gli eventuali accertamenti necessari.

Recuperato il corpo di un uomo al Ponte del Diavolo

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.