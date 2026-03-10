Recuperato il corpo senza vita di un uomo al Ponte del Diavolo
Il corpo dell'uomo è ritrovato senza vita in un corso d'acqua. Il recupero operato da vigili del fuoco e nucleo Saf è avvenuto tramite l'utilizzo di una fune specializzata
I vigili del fuoco hanno recuperato da un corso d’acqua al Ponte del Diavolo, tra Casciago e Barasso, il cadavere di un uomo di 61 anni.
L’operazione è iniziata poco prima delle 21 di martedì 10 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili con un’autopompa insieme a una squadra del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), gli operatori hanno utilizzato tecniche di lavoro su fune di derivazione alpinistica.
La salma è stata posizionata all’interno di una barella e portata in un luogo accessibile per gli eventuali accertamenti necessari.
