Referendum e riforma della giustizia: il costituzionalista Giorgio Grasso ospite a “La Materia del giorno”

Martedì 10 marzo ospite della rubrica “La Materia del giorno” sarà Giorgio Grasso, professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Studioso di diritto pubblico e istituzioni, Grasso è anche direttore del Centro di ricerca su “Federalismo e autonomie locali”, direttore della collana di studi “Sovranità, Federalismo, Diritti” dell’Editoriale scientifica di Napoli e, dal 18 novembre 2024, delegato della Rettrice dell’Università dell’Insubria al diritto allo studio e all’uguaglianza sostanziale.

Nel corso della puntata che andrà in diretta streaming a partire dalle ore 16, il professor Grasso interverrà per approfondire il tema del referendum confermativo previsto per il 22 e 23 marzo, offrendo strumenti utili per comprendere un passaggio importante della vita istituzionale del Paese.

L’incontro partirà dalle basi: che cos’è un referendum confermativo e in cosa si distingue dal più noto referendum abrogativo, strumento al quale gli elettori italiani sono storicamente più abituati.

Da qui si entrerà nel merito della consultazione di marzo, che riguarda una riforma della giustizia e che chiamerà i cittadini a esprimersi sulla sua conferma o sul suo respingimento. Nel dialogo si analizzeranno i principali contenuti della riforma e le possibili conseguenze sul funzionamento della giustizia italiana nel caso in cui il voto popolare dovesse confermarla.

Particolare attenzione sarà dedicata a uno dei nodi più discussi nel dibattito pubblico, ovvero il rapporto tra indipendenza della magistratura e responsabilità dei magistrati e il modo in cui la riforma potrebbe incidere su questo equilibrio.

Infine lo sguardo si allargherà al ruolo dei referendum costituzionali nel sistema democratico italiano. A differenza dei referendum abrogativi, infatti, il referendum confermativo non prevede il quorum, un elemento che incide sul significato politico della partecipazione al voto e sul rapporto tra cittadini e istituzioni.