Varese News

Varese Laghi

Referendum e riforma della giustizia: il costituzionalista Giorgio Grasso ospite a “La Materia del giorno”

Il professore ordinario dell’Università dell’Insubria ospite della trasmissione per spiegare ai cittadini che cos’è il referendum confermativo e quali effetti potrebbe avere la riforma della giustizia

professori università dell'Insubria

Martedì 10 marzo  ospite della rubrica “La Materia del giorno” sarà Giorgio Grasso, professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Studioso di diritto pubblico e istituzioni, Grasso è anche direttore del Centro di ricerca su “Federalismo e autonomie locali”, direttore della collana di studi “Sovranità, Federalismo, Diritti” dell’Editoriale scientifica di Napoli e, dal 18 novembre 2024, delegato della Rettrice dell’Università dell’Insubria al diritto allo studio e all’uguaglianza sostanziale.

Nel corso della puntata che andrà in diretta streaming a partire dalle ore 16, il professor Grasso interverrà per approfondire il tema del referendum confermativo previsto per il 22 e 23 marzo, offrendo strumenti utili per comprendere un passaggio importante della vita istituzionale del Paese.
L’incontro partirà dalle basi: che cos’è un referendum confermativo e in cosa si distingue dal più noto referendum abrogativo, strumento al quale gli elettori italiani sono storicamente più abituati.
Da qui si entrerà nel merito della consultazione di marzo, che riguarda una riforma della giustizia e che chiamerà i cittadini a esprimersi sulla sua conferma o sul suo respingimento. Nel dialogo si analizzeranno i principali contenuti della riforma e le possibili conseguenze sul funzionamento della giustizia italiana nel caso in cui il voto popolare dovesse confermarla.
Particolare attenzione sarà dedicata a uno dei nodi più discussi nel dibattito pubblico, ovvero il rapporto tra indipendenza della magistratura e responsabilità dei magistrati e il modo in cui la riforma potrebbe incidere su questo equilibrio.
Infine lo sguardo si allargherà al ruolo dei referendum costituzionali nel sistema democratico italiano. A differenza dei referendum abrogativi, infatti, il referendum confermativo non prevede il quorum, un elemento che incide sul significato politico della partecipazione al voto e sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.