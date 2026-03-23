Referendum Giustizia: il Varesotto al voto. Riaprono i seggi fino alle 15, ha già votato la metà degli elettori

Si avvia verso la conclusione la tornata referendaria dedicata alla Giustizia. Trattandosi di un referendum costituzionale, non è previsto il raggiungimento di alcun quorum: l’esito sarà valido qualunque sia il numero finale dei votanti. Tuttavia, i dati rilevati alle ore 23 di domenica 22 marzo mostrano una provincia di Varese particolarmente attiva, con quasi un cittadino su due che si è già recato alle urne.

L’andamento del voto in provincia

La media provinciale si è attestata al 49,60% alla chiusura della prima giornata. Un dato costruito con una crescita costante: dal 16,54% delle ore 12:00 si è passati al 43,40% delle ore 19:00, per poi sfiorare la metà degli aventi diritto in tarda serata.

A pesare sul dato complessivo sono state le performance di alcuni centri medi e piccoli, mentre le grandi città della provincia hanno mantenuto un trend in linea con la media.

La “mappa” della partecipazione: i comuni al top

A guidare la classifica della partecipazione è Luvinate, che si conferma il comune più solerte della provincia con un’affluenza record del 57,82%. Seguono a breve distanza diversi centri dell’area intorno al lago di Varese e della cintura urbana, segnale di una mobilitazione sentita in queste zone.

I 5 comuni con la maggiore affluenza (dato delle 23:00): Luvinate: 57,82%; Galliate Lombardo: 55,74%; Casciago: 55,62%; Buguggiate: 55,46%; Bodio Lomnago: 55,43%. Poco distante si piazza anche Saronno, che tra i grandi centri registra un solido 55,20%.

Dove l’affluenza è stata più bassa

Sul versante opposto della classifica troviamo soprattutto i comuni delle valli e dell’alto varesotto, vicino al confine. Qui la partecipazione è stata più contenuta, pur restando sopra la soglia del 35%. Il dato più basso della provincia spetta a Rancio Valcuvia.

I 5 comuni con la minore affluenza (dato delle 23:00): Rancio Valcuvia: 35,44%; Cadegliano-Viconago: 36,68%; Cuvio: 37,30%; Marchirolo: 37,48%; Mesenzana: 37,59%.

Ultima chiamata alle urne

I seggi sono riaperti questa mattina dalle ore 7:00 e rimarranno operativi fino alle 15. Trattandosi di un referendum senza quorum, ogni singolo voto peserà direttamente sul risultato finale tra “Sì” e “No”.

Subito dopo la chiusura inizieranno le operazioni di scrutinio in tutti gli 807 seggi del territorio provinciale. I risultati definitivi sulla scelta dei cittadini varesini sono attesi nel tardo pomeriggio di oggi.