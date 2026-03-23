Referendum giustizia, l’Italia boccia la riforma, Varese “roccaforte” del SÌ. Il commento del sindaco Galimberti
Il commento del sindaco guarda al dato nazionale: «Leadership di Fratelli d’Italia indebolita, ora serve un’agenda condivisa»
Il verdetto delle urne è definitivo: l’Italia ha scelto il «No». Il referendum sulle norme dell’ordinamento giurisdizionale non passa a livello nazionale, segnando una battuta d’arresto per il progetto di riforma. Una consultazione che, al di là del merito tecnico, ha assunto un forte valore politico e simbolico nel panorama nazionale.
Il commento del sindaco Galimberti
A spoglio concluso, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha analizzato l’esito del voto, leggendovi un messaggio diretto all’attuale esecutivo: «I cittadini hanno espresso con chiarezza la loro volontà. L’esito del voto e l’affluenza sono un segnale forte che l’Italia manda al Governo e al suo operato a poco più di un anno dalle prossime elezioni Politiche».
Per il primo cittadino varesino, la vittoria del «No» su scala nazionale rappresenta un punto di rottura: «Questa consultazione ci restituisce un indebolimento della leadership di Fratelli d’Italia, sia nazionale che locale, e boccia il metodo sbagliato con cui volevano far passare un cambiamento così importante della nostra Costituzione». Galimberti ha poi rivolto un ringraziamento ai comitati elettorali, sottolineando come il tema della Giustizia resti comunque prioritario: «L’interesse dimostrato indica che l’argomento andrà inserito nell’agenda della prossima Legislatura, coinvolgendo tutti gli operatori del settore».
L’analisi: Varese resta un’isola del «Sì»
Mentre il Paese ha scelto di mantenere lo status quo, la città di Varese si è mossa in controtendenza, confermandosi un territorio con dinamiche proprie rispetto al trend nazionale.
Nelle 83 sezioni del capoluogo, il «Sì» ha infatti prevalso con il 52,77% dei voti, raccogliendo 19.619 preferenze. Un dato che evidenzia una spaccatura quasi perfetta con il fronte del «No», che in città si è fermato al 47,23% (17.559 voti).
A colpire è soprattutto il dato dell’affluenza cittadina, che con il 62,57% (37.357 votanti su 59.709 aventi diritto) ha superato ampiamente le medie registrate in molte altre aree del Paese. Lo stesso Galimberti ha sottolineato con soddisfazione questo aspetto, notando come il voto abbia visto protagonisti «tantissimi elettori giovani e giovanissimi», un segnale di vitalità democratica che, nel capoluogo bosino, ha premiato la proposta di cambiamento nonostante il rigetto a livello nazionale.
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