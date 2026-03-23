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Referendum nel Saronnese: affluenza alta, il No vince solo a Saronno e Caronno Pertusella

Saronno conferma un'alta percetuale di votanti con il 67,86% di votanti ma insieme a Caronno Pertusella è il solo comune dove vince il No

Referendum urne 2026

Affluenza alta, ben sopra la media nazionale, ma esito del referendum quadi a senso unico nel Saronnese, dove se il “capoluogo” Saronno si esprime in modo deciso per il no, nel territorio prevale il si, con posizioni più o meno marcate.

Saronno – Affluenza davevro alta, con il 67,86% e una netta affermazione del No, che si è attestato oltre il 52%.

Caronno Pertusella – Anche qui affermazione del No, ma con percentuali più basse di affluenza: il 62%. Il no vince di misura: 50,13% contro il 49,87% del si. In pratica un distacco di soli 22 voti.

Uboldo – Con il 62,77% di affluenza Uboldo esprime una netta preferenza per il si: il voto a favore della riforma si attesta al 58,68%, mentre i no si sono fermati al 41,32%.

Cislago – Anche Cislago – dove l’affluenza si è attestata al 64,52%, dice sì alla riforma costituzionale con il 55,49% di voti, mentre a dire no sono stati il 44,51% dei votanti.

Gerenzano – Vittoria netta del sì, che arriva a superare il 54.20% dei voti, mentre il no si attesta a poco meno del 46%.

Origgio – Anche qui vittoria netta del sì con il 53,94% contro il 46,06 del no e un’affluenza del 65,44%

Tradate – Niente da fare per i sostenitori del no: a Tradate il sì vince con il 53,04%, il no si ferma al 46,96, a fronte di un’affluenza del 62,87%.

 

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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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