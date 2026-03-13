Busto Arsizio
Referendum sulla giustizia, conferenza al Circolo Landonio di Busto Arsizio
14 Marzo 2026
A Busto Arsizio un incontro pubblico dedicato al tema della giustizia e del referendum previsto per il mese di marzo. Sabato 14 marzo alle 10.30 il Circolo di Iniziativa Proletaria Giancarlo Landonio, nel quartiere Sant’Anna, ospiterà una conferenza pubblica sul referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo.
L’iniziativa si svolgerà nella sede del circolo in via Stoppani 15.
La conferenza affronterà il tema del referendum con un intervento introduttivo che esprimerà una posizione critica nei confronti della consultazione elettorale. L’incontro sarà dedicato in particolare alla discussione delle implicazioni politiche e sociali del referendum.
Gli organizzatori invitano i cittadini interessati a partecipare alla mattinata di confronto.
Al termine dell’intervento introduttivo è previsto un momento di dibattito pubblico, durante il quale i partecipanti potranno intervenire e confrontarsi sui temi affrontati durante la conferenza.
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