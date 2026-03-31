Reguzzoni: «Tre milioni di voti di Bossi sono spariti. Chi li recupera vince»
L'ex leader leghista su Mega, organo dei Repubblicani, pubblica un'analisi sui voti del Fondatore: dal 10% del 1996 al crollo attuale. «3,4 milioni di elettori non votano più»
Tre elezioni, tre istantanee di un consenso che si è sgonfiato. Marco Reguzzoni, già capogruppo della Lega alla Camera, ha pubblicato sul sito Mega – organo di informazione dell’associazione I Repubblicani – un’analisi quantitativa dei voti raccolti da Umberto Bossi nel corso della sua parabola politica, partendo dalle politiche del 1996 fino alle europee del 2024.
Il punto di partenza è una lezione dello stesso Fondatore: Bossi, ricorda Reguzzoni, «aveva insegnato a tutti i dirigenti a ragionare sui numeri delle elezioni, e a trarne conseguenze». Un metodo che l’ex parlamentare varesino applica ora retrospettivamente, con risultati che definisce inequivocabili.
Nel 1996, con un’affluenza all’83%, la Lega superò i 3,5 milioni di voti in nove regioni, toccando il 25,5% in Lombardia e il 29,3% in Veneto. Eppure, nonostante il 10% nazionale, quella sera Bossi era tutt’altro che soddisfatto. La sua reazione, come la riporta Reguzzoni, fu lapidaria: «”cosa k…. ce ne facciamo di questi voti?! I voti si contano ma si pesano anche…”». Aveva ragione: vinse la sinistra, nacque il governo Prodi e la Lega rimase all’opposizione.
Il culmine arrivò alle regionali del 2010, con oltre 2,7 milioni di voti in sette regioni e un 10,07% che Reguzzoni definisce «il più alto valore percentuale di tutta la segreteria Bossi» — stavolta però un voto «utile», «di governo», con la Lega alla guida del Paese nell’ultimo esecutivo Berlusconi-Bossi. La Lega controllava il Veneto con Zaia, aveva contribuito all’elezione di Cota in Piemonte e sfiorava il 40% in Lombardia. Un dato che, secondo Reguzzoni, spaventò gli equilibri consolidati: «probabilmente “ci verranno addosso perché un risultato simile spaventa davvero”», scrisse all’epoca dopo una cena ad Arcore. «Purtroppo i fatti hanno dimostrato la verità, ed è partita una manovra contro Silvio e Umberto che li ha davvero colpiti molto forte».
Alle europee del 2024 il quadro è radicalmente cambiato: l’affluenza è crollata sotto il 50%, i voti complessivi si fermano a 2 milioni e nelle stesse sette regioni del Nord che nel 2010 avevano espresso 2,7 milioni di preferenze, oggi se ne contano poco più di 1,3 milioni. Tra il 1996 e oggi, Lombardia e Veneto hanno perso rispettivamente 2,2 e 1,2 milioni di votanti.
«Gli elettori che votavano e oggi non votano più in Lombardia e Veneto sono 3,4 milioni», scrive Reguzzoni, «di gran lunga il primo partito»: più dei voti di Fratelli d’Italia e Pd messi insieme.
La conclusione dell’analisi è politica oltre che statistica: «Umberto Bossi ha dato voce a istanze – liberali e federaliste, al di fuori delle ideologie – che oggi non trovano più spazio». E aggiunge: «Se la Lega – o un altro partito – riuscisse a interpretare le istanze liberali, federaliste, autonomiste e anti-ideologiche, avrebbe a disposizione un bacino elettorale enorme».
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