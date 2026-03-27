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Busto Arsizio/Altomilanese

Repetto e la favola degli 883: «Due menestrelli davanti al conte Claudio»

Il fondatore degli 883 in scena a Busto Arsizio con un one man show tra realtà e finzione: canzoni, ricordi e un rapporto diretto con il pubblico.

Una serata di musica e racconto quella di giovedì 26 marzo al Teatro Sociale di Busto Arsizio, dove Mauro Repetto ha portato in scena “Alla ricerca dell’Uomo Ragno – La favola degli 883”, lo spettacolo teatrale che ripercorre la storia della celebre band nata a Pavia.

Si tratta di un one man show a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e allo stesso tempo surreale. Sul palco Repetto guida il pubblico in un viaggio nella sua vita e nella nascita degli 883, tra ricordi, aneddoti e momenti iconici, alternando racconto e musica. Attraverso l’uso di proiezioni ed effetti visivi, dialoga anche con sé stesso e con Max Pezzali da giovani, riportando in scena gli inizi di un percorso che ha segnato la musica italiana degli anni Novanta.

Lo spettacolo è costruito come una sorta di favola, ambientata in un Medioevo immaginato, in cui – come ci ha raccontato poco prima di salire sul palco – «due menestrelli devono portare una canzone al conte Claudio, che ha una reggia impossibile da valicare per ogni anima mortale». Una chiave narrativa che permette di raccontare quella storia con leggerezza e autoironia. «È come una cena – ci ha detto Repetto  prima dello spettacolo– in cui le persone sono sedute e tu sei sul palco, ma l’atmosfera è quella di una cena». Un’immagine che descrive bene il clima della serata, fatta di vicinanza e condivisione. Alla domanda sull’affetto del pubblico, la risposta è diretta: «Io faccio parte del pubblico», a sottolineare un rapporto senza distanza con chi lo ascolta. E tra i brani a cui è più legato, ne cita uno in particolare: “Con un deca”, «la più leggendaria» dal suo punto di vista.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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