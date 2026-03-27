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Busto Arsizio/Altomilanese

Rezza e Mastella al Baff Film Festival: tra cortometraggi, teatro e racconto di una complicità artistica

Tra immagini, interviste e racconto diretto, i due artisti sono protagonisti di una serata dedicata alla loro produzione artistica

Antonio Rezza Flavia Mastrella

Una serata fuori dagli schemi quella andata in scena al Baff Film Festival, dove Antonio Rezza e Flavia Mastrella hanno incontrato il pubblico portando sullo schermo e sul palco il loro universo creativo.  L’incontro nella sreata di giovedì 26 aprile, al Teatro  Durante l’appuntamento sono stati presentati alcuni dei loro cortometraggi, tra cui lavori in bianco e nero e una selezione di materiali che raccontano il loro percorso artistico, tra sperimentazione visiva e linguaggi non convenzionali. Un’occasione per entrare nel loro modo di fare cinema, sempre in bilico tra provocazione, ironia e ricerca.

La serata si è poi conclusa con un momento di dialogo con il pubblico. Rezza e Mastrella hanno ripercorso il loro rapporto con il cinema e con il teatro, soffermandosi sulla natura del loro lavoro, costruito negli anni su una forte complicità artistica e personale. Un incontro diretto, senza formalismi, che ha restituito il senso di una collaborazione unica nel panorama italiano, capace di attraversare linguaggi diversi mantenendo uno stile riconoscibile e coerente.

Il Baff Busto Arsizio Film Festival continua fino a sabato, tutto il programma sul sito ufficiale.

Antonio Rezza Flavia Mastrella

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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