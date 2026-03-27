Rezza e Mastella al Baff Film Festival: tra cortometraggi, teatro e racconto di una complicità artistica
Tra immagini, interviste e racconto diretto, i due artisti sono protagonisti di una serata dedicata alla loro produzione artistica
Una serata fuori dagli schemi quella andata in scena al Baff Film Festival, dove Antonio Rezza e Flavia Mastrella hanno incontrato il pubblico portando sullo schermo e sul palco il loro universo creativo. L’incontro nella sreata di giovedì 26 aprile, al Teatro Durante l’appuntamento sono stati presentati alcuni dei loro cortometraggi, tra cui lavori in bianco e nero e una selezione di materiali che raccontano il loro percorso artistico, tra sperimentazione visiva e linguaggi non convenzionali. Un’occasione per entrare nel loro modo di fare cinema, sempre in bilico tra provocazione, ironia e ricerca.
La serata si è poi conclusa con un momento di dialogo con il pubblico. Rezza e Mastrella hanno ripercorso il loro rapporto con il cinema e con il teatro, soffermandosi sulla natura del loro lavoro, costruito negli anni su una forte complicità artistica e personale. Un incontro diretto, senza formalismi, che ha restituito il senso di una collaborazione unica nel panorama italiano, capace di attraversare linguaggi diversi mantenendo uno stile riconoscibile e coerente.
Il Baff Busto Arsizio Film Festival continua fino a sabato, tutto il programma sul sito ufficiale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.