Rezza e Mastella al Baff Film Festival: tra cortometraggi, teatro e racconto di una complicità artistica

Una serata fuori dagli schemi quella andata in scena al Baff Film Festival, dove Antonio Rezza e Flavia Mastrella hanno incontrato il pubblico portando sullo schermo e sul palco il loro universo creativo. L’incontro nella sreata di giovedì 26 aprile, al Teatro Durante l’appuntamento sono stati presentati alcuni dei loro cortometraggi, tra cui lavori in bianco e nero e una selezione di materiali che raccontano il loro percorso artistico, tra sperimentazione visiva e linguaggi non convenzionali. Un’occasione per entrare nel loro modo di fare cinema, sempre in bilico tra provocazione, ironia e ricerca.

La serata si è poi conclusa con un momento di dialogo con il pubblico. Rezza e Mastrella hanno ripercorso il loro rapporto con il cinema e con il teatro, soffermandosi sulla natura del loro lavoro, costruito negli anni su una forte complicità artistica e personale. Un incontro diretto, senza formalismi, che ha restituito il senso di una collaborazione unica nel panorama italiano, capace di attraversare linguaggi diversi mantenendo uno stile riconoscibile e coerente.

Il Baff Busto Arsizio Film Festival continua fino a sabato, tutto il programma sul sito ufficiale.