Riccardo Muti al Premio Chiara, prenota il tuo posto

Il maestro Riccardo Muti sarà protagonista a Luino per uno degli appuntamenti più attesi della prossima edizione del Premio Chiara – Festival del Racconto. Il celebre direttore d’orchestra riceverà infatti il Premio Chiara alla Carriera 2026, riconoscimento dedicato a personalità di grande prestigio che hanno lasciato un segno nel panorama culturale internazionale.

L’evento si terrà domenica 24 maggio 2026 alle ore 17 al Teatro Sociale di Luino, nel cuore della città sul Lago Maggiore. Durante la serata Muti dialogherà con lo scrittore Andrea Kerbaker, mentre la conduzione sarà affidata alla giornalista Claudia Donadoni. Il premio viene assegnato al maestro “per aver saputo, con talento straordinario e impegno instancabile, elevare la musica a linguaggio universale, ispirando generazioni e lasciando un’impronta indelebile nella cultura mondiale”.

Come prenotare il posto

L’ingresso all’incontro è gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto online tramite Eventbrite. Le prenotazioni sono aperte dal 13 marzo e non vengono accettate richieste via mail o telefono. Chi prenota dovrà presentarsi entro le 16.45, altrimenti il posto potrà essere riassegnato ad altri spettatori in attesa. Senza prenotazione, l’ingresso a teatro non è garantito.

Un evento speciale del Premio Chiara

L’appuntamento con Riccardo Muti rappresenta uno dei momenti centrali della XXXVIII edizione del Premio Chiara, rassegna culturale dedicata allo scrittore luinese Piero Chiara e articolata in diversi eventi tra incontri, concorsi e appuntamenti culturali. Un’occasione rara per ascoltare dal vivo uno dei più grandi direttori d’orchestra del nostro tempo e per partecipare a un dialogo che intreccia musica, cultura e racconto.