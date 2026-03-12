“Ricordiamoci Insieme”, nasce lo sportello sul declino cognitivo per i comuni dell’ambito di Cittiglio
Un nuovo servizio gratuito di informazione, orientamento e sostegno per persone con disturbi della memoria e per le loro famiglie, attivo per i cittadini dei Comuni dell’Ambito territoriale di Cittiglio grazie alla collaborazione con l’associazione Varese Alzheimer
La Comunità Montana Valli del Verbano, a seguito della stesura di una convenzione con l’associazione Varese Alzheimer, annuncia l’apertura dello sportello sul Declino Cognitivo “Ricordiamoci Insieme”: un servizio dedicato alle persone che vivono difficoltà legate a disturbi della memoria, decadimento cognitivo lieve o demenza, e ai loro familiari.
Lo sportello nasce con l’obiettivo di offrire informazione, orientamento e sostegno in un ambito sempre più rilevante dal punto di vista sanitario e sociale. Il declino cognitivo rappresenta infatti una condizione che coinvolge non solo la persona interessata, ma anche l’intero nucleo familiare, generando spesso dubbi, preoccupazioni e bisogno di accompagnamento qualificato.
Attraverso colloqui individuali e momenti di consulenza, lo sportello fornirà:
– Informazioni sui primi segnali del declino cognitivo
– Orientamento ai servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio
– Percorsi di valutazione di persone con fragilità cognitive tramite personale abilitato
– Spazi di ascolto e confronto
Lo sportello è dedicato ai cittadini residenti presso i Comuni dell’Ambito Territoriale di Cittiglio (che ha sede presso l’Ufficio dei Servizi Sociali di Comunità Montana a Cuveglio): Azzio, Bardello con Malgesso e Bregano, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gemonio, Gavirate,Laveno-Mombello, Leggiuno, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano.
Il servizio sarà gestito da professionisti qualificati e si propone come punto di riferimento accessibile e gratuito per appuntamento.
«Questo sportello rappresenta una risposta concreta a un bisogno che le nostre comunità esprimono con sempre maggiore forza – ha detto Emilio Ballinari, assessore alle Politiche Sociali dell’Ente -. Sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare il declino cognitivo di un proprio caro significa prendersi cura dell’intera persona, non solo del paziente. Siamo orgogliosi di offrire un servizio qualificato, accessibile e gratuito, perché nessuno dovrebbe affrontare questo percorso da solo».
Con questa iniziativa, Comunità Montana Valli del Verbano conferma il proprio impegno nella promozione della salute e nel sostegno alle famiglie, favorendo una maggiore consapevolezza e un intervento precoce nei casi di difficoltà cognitive.
Per fissare un appuntamento o avere maggiori informazioni, contattare il numero 0332 813295 (segreteria) oppure inviare email al seguente indirizzo info@alzheimervarese.org.
