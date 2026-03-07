Rifiuti abbandonati a Ferno in vicolo Torino: individuato e sanzionato il responsabile

Un episodio di inciviltà segnalato dai cittadini si è verificato nei giorni scorsi in Ferno, in vicolo Torino, a ridosso della nuova Piazza Dante.

A darne notizia è stata la sindaca Sarah Foti, che ha spiegato come la situazione sia stata segnalata nella serata precedente da alcuni cittadini. Nella mattinata successiva il personale dell’ufficio tecnico comunale e gli agenti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo per verificare quanto accaduto.

Grazie agli accertamenti svolti e alle indagini avviate sul posto, è stato possibile individuare il responsabile dell’abbandono dei rifiuti. L’area è stata immediatamente ripulita e l’autore del gesto — uno straniero residente a Ferno — è stato sanzionato.

La sindaca ha ricordato come la nuova piazza e diverse altre zone del paese siano ormai dotate di sistemi di videosorveglianza, strumenti che consentono di risalire più facilmente ai responsabili di comportamenti incivili. «Questi atti di inciviltà non vengono e non verranno mai tollerati», ha sottolineato.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto ai cittadini che hanno segnalato prontamente la situazione, permettendo un intervento rapido. La collaborazione tra amministrazione e comunità, ha evidenziato la prima cittadina, si conferma fondamentale per tutelare il decoro e il rispetto degli spazi pubblici.

Nel frattempo, ha aggiunto il sindaco, sono in corso ulteriori verifiche anche in Via Sabotino, dove sono stati avviati accertamenti su altre possibili situazioni analoghe.