Rifiuti abbandonati a Ferno in vicolo Torino: individuato e sanzionato il responsabile

Personale dell’ufficio tecnico comunale e gli agenti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo per verificare quanto accaduto. La sindaca Foti: “Atti di inciviltà non vengono e non verranno mai tollerati"

Un episodio di inciviltà segnalato dai cittadini si è verificato nei giorni scorsi in Ferno, in vicolo Torino, a ridosso della nuova Piazza Dante.

A darne notizia è stata la sindaca Sarah Foti, che ha spiegato come la situazione sia stata segnalata nella serata precedente da alcuni cittadini. Nella mattinata successiva il personale dell’ufficio tecnico comunale e gli agenti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo per verificare quanto accaduto.

Grazie agli accertamenti svolti e alle indagini avviate sul posto, è stato possibile individuare il responsabile dell’abbandono dei rifiuti. L’area è stata immediatamente ripulita e l’autore del gesto — uno straniero residente a Ferno — è stato sanzionato.

La sindaca ha ricordato come la nuova piazza e diverse altre zone del paese siano ormai dotate di sistemi di videosorveglianza, strumenti che consentono di risalire più facilmente ai responsabili di comportamenti incivili. «Questi atti di inciviltà non vengono e non verranno mai tollerati», ha sottolineato.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto ai cittadini che hanno segnalato prontamente la situazione, permettendo un intervento rapido. La collaborazione tra amministrazione e comunità, ha evidenziato la prima cittadina, si conferma fondamentale per tutelare il decoro e il rispetto degli spazi pubblici.

Nel frattempo, ha aggiunto il sindaco, sono in corso ulteriori verifiche anche in Via Sabotino, dove sono stati avviati accertamenti su altre possibili situazioni analoghe.

Pubblicato il 07 Marzo 2026
