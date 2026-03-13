Riforma della giustizia, Noi Moderati Varese lancia il decalogo a favore del sì

Noi Moderati Varese annuncia per il fine settimana una serie di iniziative in diverse città della provincia, promosse dal Comitato locale Noi Moderati – MAIE per il Sì alla riforma costituzionale della giustizia, in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026.

Il partito ha inoltre presentato un decalogo con dieci ragioni per votare sì, che sarà approfondito nel corso dei prossimi incontri pubblici e costituirà una piattaforma di discussione e confronto con i cittadini. Il comitato, presieduto dall’avvocato Giuseppe Gibilisco, è nato con l’obiettivo di promuovere il dibattito pubblico e sensibilizzare la società civile sulle ragioni a favore della riforma costituzionale.

La riforma prevede la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, l’istituzione di una Corte disciplinare per i magistrati e la formazione mediante sorteggio dei Consigli superiori della magistratura. I soci fondatori del comitato sono: avv. Giuseppe Gibilisco, Raffaele Cattaneo, Mattia Premazzi, avv. Federico Pincione, Paolo Bellingreri, Loredana Moreni, Fabrizio Piacentini, Sara Vezzaro, Paolo Sartorio, avv. Emanuela Armonti, avv. Andrea Brenna, Alessandro Miglio, Roberto Nardi, Fabio Mangini, Giovanni Chiodi e Alessandra Russo.