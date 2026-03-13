Rigenerazione urbana e paesaggio: a Laveno Mombello un seminario con Moretti e Toribio Sosa
Sabato 21 marzo a Villa Frua un seminario promosso dal Comune di Laveno Mombello dedicato ai temi della rigenerazione urbana, dello spazio pubblico e della qualità dell’abitare
Il Comune di Laveno Mombello promuove un momento di confronto pubblico dedicato al futuro del territorio e alla qualità degli spazi urbani. Sabato 21 marzo dalle 9 alle 13 la Sala consiliare di Villa Frua ospiterà il seminario “Rigenerare il territorio post-sprawl: demo-densificazione, densità selettiva e progetto nel costruito”, un incontro di approfondimento sui temi della rigenerazione urbana e del rapporto tra città, paesaggio e qualità dell’abitare.
L’iniziativa è promossa dal Comune e sostenuta dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Fabio Bardelli, mentre il coordinamento scientifico è affidato all’architetto Stefano Introini.
Rigenerazione urbana e qualità dell’abitare
L’iniziativa parte dalla necessità di affrontare alcune questioni centrali, spiegano gli organizzatori: «Il seminario nasce dall’esigenza di affrontare una questione che riguarda da vicino il futuro dei territori contemporanei e, in modo particolare, dei paesaggi lacustri: come restituire qualità urbana a contesti segnati da una lunga stagione di dispersione insediativa, di frammentazione funzionale e di forte dipendenza dall’automobile. Più che un semplice appuntamento per specialisti, l’incontro propone una riflessione pubblica su come si possa tornare a costruire centralità, prossimità, continuità e spazio pubblico dentro territori che negli ultimi decenni hanno spesso smarrito misura, leggibilità e intensità civile, in particolare quelli dei paesaggi lacustri. Negli ultimi decenni molti contesti urbani sono stati segnati da fenomeni di dispersione insediativa, frammentazione delle funzioni e forte dipendenza dall’automobile, elementi che hanno spesso indebolito la struttura delle città e la qualità degli spazi pubblici».
L’incontro propone quindi una riflessione su come ricostruire centralità urbane, relazioni tra servizi e residenze e una maggiore qualità degli spazi pubblici, restituendo ai territori luoghi di incontro, socialità e vita quotidiana a misura d’uomo.
Gli interventi di Moretti e Toribio Sosa
A confrontarsi su questi temi saranno due studiosi e progettisti: Carlo Moretti e Oscar Toribio Sosa. Il contributo di Moretti si concentrerà sul tema della densità selettiva e della forma urbana, strumenti utili per ricostruire socialità, accessibilità e coesione territoriale.
Toribio Sosa affronterà invece il tema del progetto nel costruito, con una riflessione sul ruolo dell’arte e della natura nella definizione della forma urbana e nella costruzione dell’identità dei luoghi.
Un confronto aperto alla comunità
Il seminario vuole tenere insieme dimensioni diverse – tecnica, culturale e sociale – per riflettere sul futuro dei territori e sul rapporto tra città, paesaggio e comunità. In un contesto come quello del Lago Maggiore, caratterizzato da forti interdipendenze tra i diversi centri urbani, il confronto assume un significato particolare.
L’appuntamento si propone quindi come un’occasione di dialogo tra professionisti, amministratori e cittadini sul tema della rigenerazione urbana e della qualità degli spazi pubblici.
Per una migliore organizzazione dell’incontro è richiesta l’iscrizione via mail all’indirizzo conferenza.primavera@comune.laveno.va.it entro il 19 marzo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.