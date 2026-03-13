Rigenerazione urbana e paesaggio: a Laveno Mombello un seminario con Moretti e Toribio Sosa

Il Comune di Laveno Mombello promuove un momento di confronto pubblico dedicato al futuro del territorio e alla qualità degli spazi urbani. Sabato 21 marzo dalle 9 alle 13 la Sala consiliare di Villa Frua ospiterà il seminario “Rigenerare il territorio post-sprawl: demo-densificazione, densità selettiva e progetto nel costruito”, un incontro di approfondimento sui temi della rigenerazione urbana e del rapporto tra città, paesaggio e qualità dell’abitare.

L’iniziativa è promossa dal Comune e sostenuta dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Fabio Bardelli, mentre il coordinamento scientifico è affidato all’architetto Stefano Introini.

Rigenerazione urbana e qualità dell’abitare

L’iniziativa parte dalla necessità di affrontare alcune questioni centrali, spiegano gli organizzatori: «Il seminario nasce dall’esigenza di affrontare una questione che riguarda da vicino il futuro dei territori contemporanei e, in modo particolare, dei paesaggi lacustri: come restituire qualità urbana a contesti segnati da una lunga stagione di dispersione insediativa, di frammentazione funzionale e di forte dipendenza dall’automobile. Più che un semplice appuntamento per specialisti, l’incontro propone una riflessione pubblica su come si possa tornare a costruire centralità, prossimità, continuità e spazio pubblico dentro territori che negli ultimi decenni hanno spesso smarrito misura, leggibilità e intensità civile, in particolare quelli dei paesaggi lacustri. Negli ultimi decenni molti contesti urbani sono stati segnati da fenomeni di dispersione insediativa, frammentazione delle funzioni e forte dipendenza dall’automobile, elementi che hanno spesso indebolito la struttura delle città e la qualità degli spazi pubblici».

L’incontro propone quindi una riflessione su come ricostruire centralità urbane, relazioni tra servizi e residenze e una maggiore qualità degli spazi pubblici, restituendo ai territori luoghi di incontro, socialità e vita quotidiana a misura d’uomo.

Gli interventi di Moretti e Toribio Sosa

A confrontarsi su questi temi saranno due studiosi e progettisti: Carlo Moretti e Oscar Toribio Sosa. Il contributo di Moretti si concentrerà sul tema della densità selettiva e della forma urbana, strumenti utili per ricostruire socialità, accessibilità e coesione territoriale.

Toribio Sosa affronterà invece il tema del progetto nel costruito, con una riflessione sul ruolo dell’arte e della natura nella definizione della forma urbana e nella costruzione dell’identità dei luoghi.

Un confronto aperto alla comunità

Il seminario vuole tenere insieme dimensioni diverse – tecnica, culturale e sociale – per riflettere sul futuro dei territori e sul rapporto tra città, paesaggio e comunità. In un contesto come quello del Lago Maggiore, caratterizzato da forti interdipendenze tra i diversi centri urbani, il confronto assume un significato particolare.

L’appuntamento si propone quindi come un’occasione di dialogo tra professionisti, amministratori e cittadini sul tema della rigenerazione urbana e della qualità degli spazi pubblici.

Per una migliore organizzazione dell’incontro è richiesta l’iscrizione via mail all’indirizzo conferenza.primavera@comune.laveno.va.it entro il 19 marzo

Qui la locandina dell’evento con tutte le informazioni