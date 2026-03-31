Rigori fatali: l’Italia è fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva

L’Italia non parteciperà ai prossimi mondiali di calcio, che si svolgeranno a partire dal 11 giugno tra Usa, Canada e Messico. (foto di Nazionale Italiano di Calcio)

A Zenica, teatro della gara valida per l’accesso al mondiale, è infatti la squadra di casa a festeggiare dopo la “lotteria dei rigori”, ovvero la Bosnia ed Erzegovina guidata da Edin Dzeko. Se i balcanici si sono dimostrati infallibili dal dischetto, gli Azzurri pagano in maniera esiziale gli errori dagli undici metri di Esposito (alto) e Cristante (traversa).

La partita si era protratta fin oltre ai due tempi supplementari grazie al goal nel finale del match realizzato da Tabakovic, che al 79′ aveva risposto alla rete di Kean (a segno al 15′). Nonostante il vantaggio, la squadra di Gattuso non è riuscita né difendere né a blindare il risultato, anche a causa dell’inferiorità numerica in seguito a un’intervento in ritardo di Bastoni. Il cartellino rosso (diretto) di fatto ha cambiato l’inerzia della partita, che da una situazione di controllo a favore degli Azzurri alla fine ha sorriso alla squadra che ha maggiormente attaccato l’area avversaria.

Sulla nazionale di calcio sembra essersi abbattuta una sorta di maledizione per la competizione calcistica più prestigiosa: fallite le chance di qualificarsi a Russia 2018 e Qatar 2022 (eliminati prima da Svezia e poi dalla Macedonia del Nord) l’Italia ha fallito per la terza volta consecutiva lo spareggio delle qualificazioni ai playoff.

L’ultima partecipazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo risale ormai a 12 anni fa, all’edizione brasiliana del 2014, quando la squadra di Cesare Prandelli venne eliminata ai gironi dopo aver perso con Costa Rica e Uruguay. Ancora più in là, incredibilmente, risale l’ultima gara “mondiale” a eliminazione diretta dell’Italia: si tratta della leggendaria finale contro la Francia del 2006, quando Gattuso, oggi CT, faceva parte del centrocampo insieme a campioni come Cannavaro, Pirlo, Buffon, Totti e Del Piero. Tempi che sembrano e sono lontanissimi.