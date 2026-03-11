Ristorante ampliato e oli smaltiti male, scatta il controllo della Polizia Locale di Gallarate

Avrebbe ampliato l’attività senza autorizzazione e smaltiva in modo scorretto gli oli esausti: sono due contestazioni gravi fatte a un ristorante di Gallarate dalla Polizia Locale cittadina, intervenuta insieme all’Ispettorato del Lavoro (la foto è d’archivio).

L’attività è stata svolta dal Nucleo Reparto Specialistico della Polizia Locale di Gallarate, impegnato da tempo in controlli mirati a tutela della legalità economica, della sicurezza dei lavoratori e della salute pubblica.

Nei giorni scorsi, a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini, è scattato l’articolato sopralluogo nell’esercizio di somministrazione citato, un ristorante ai margini del centro, lungo la circonvallazione. L’attività ispettiva, particolarmente complessa, ha visto il coinvolgimento congiunto di personale tecnico comunale, Arpa Lombardia, Ats Insubria e Ispettorato del Lavoro, ciascuno per le rispettive competenze.

Nel corso degli accertamenti sono emerse diverse irregolarità sotto molteplici profili: amministrativo-commerciale, edilizio, ambientale e igienico-sanitario. In particolare sono state rilevate difformità edilizie con ampliamenti di superficie non autorizzati, criticità nella gestione dei rifiuti speciali — con riferimento allo stoccaggio e allo smaltimento di oli esausti — carenze documentali in materia di igiene alimentare (Haccp) e profili di rilievo in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre ad aspetti inerenti l’impatto acustico.

Sono in corso l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi e ulteriori verifiche tecniche, anche ai fini delle eventuali comunicazioni all’Autorità Giudiziaria per i profili di competenza.

I controlli in altro locale

Un’ulteriore operazione di controllo amministrativo-commerciale del Nucleo Reparto Specialistico della Polizia Locale, inserita nell’attività programmata di verifica delle attività economiche presenti sul territorio, ha riguardato un altro esercizio.

In questo secondo ristorante – in zona stazione – sono state accertate numerose irregolarità: violazioni della normativa ambientale, inosservanze in materia di pubblica sicurezza (previste dal Testo Unico di riferimento, il Tulps), inadempienze rispetto alla normativa regionale sul commercio e carenze in materia di sicurezza dei lavoratori. Anche in questo caso l’attività si è sviluppata in modo integrato con gli enti competenti, a conferma di un approccio coordinato e multidisciplinare.

Autosalone “ampliato”

All’autosalone sono state riscontrate difformità rispetto alla segnalazione certificata di inizio attività, con esposizione di un numero di veicoli significativamente superiore a quanto dichiarato e occupazione di superfici più ampie. Sono inoltre emerse criticità relative alla sicurezza dell’area espositiva, alla segnaletica di emergenza e alla regolarità di un accesso carraio. Sono in fase di contestazione le violazioni amministrative conseguenti.

«Questi interventi dimostrano la capacità operativa e la professionalità del Nucleo Specialistico della nostra Polizia Locale, che svolge controlli complessi e altamente qualificati a tutela della legalità e della sicurezza della comunità. A nome dell’Amministrazione comunale desidero esprimere un sincero ringraziamento e apprezzamento agli agenti impegnati, nonché agli enti che hanno collaborato alle attività ispettive, per l’impegno e la competenza dimostrati sul territorio».