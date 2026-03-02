Rodolfo Franguelli, l’alpinista di Gallarate morto sul Monte Rosa in un gesto di altruismo

La comunità di Gallarate si stringe nel dolore per la perdita di uno dei suoi cittadini, Rodolfo Franguelli, 61 anni, vittima di un tragico incidente avvenuto sabato sulle vette del Monte Rosa.

L’incidente si è consumato intorno alle 13:30 di sabato, lungo il percorso che conduce alla Piramide Vincent, una cima maestosa che svetta a oltre 4.200 metri tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. Franguelli, gallaratese e residente in città, non era solo: faceva parte di un gruppo di scialpinisti che comprendeva un cittadino francese e un altro compagno, anch’egli originario di Gallarate.

Secondo le ricostruzioni, a causare il dramma è stato il cedimento improvviso di un “ponte di neve”, una delle insidie più temibili dei ghiacciai. Quando il primo alpinista della cordata è scivolato, Franguelli e l’altro compagno non hanno esitato un istante: si sono avvicinati per prestare soccorso, ma il manto nevoso, rivelatosi una trappola fragile, è crollato sotto i loro piedi.

Rodolfo è precipitato per circa 30 metri nelle profondità gelide di un crepaccio. È un dettaglio che colpisce profondamente la comunità gallaratese: il sessantunenne ha perso la vita in un atto di generosità, in fin dei conti comunque tipico dell’etica della montagna: nel tentativo disperato di aiutare un amico e compagno di cordata in difficoltà.

Mentre gli altri due escursionisti sono stati recuperati vivi, seppur feriti e in stato di ipotermia, dai tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di Finanza, per Franguelli le speranze si sono affievolite con il passare delle ore. Le condizioni meteorologiche proibitive, con venti gelidi e neve, hanno costretto i soccorritori a sospendere le operazioni nella giornata di domenica, rendendo ormai certo il tragico epilogo.

A Gallarate e dintorni, Rodolfo Franguelli era una figura conosciuta e rispettata. Oltre alla passione per l’alpinismo e lo scialpinismo, era un grande amante della mountain bike e della vita all’aria aperta. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo esperto, consapevole dei rischi della montagna ma sempre spinto dal desiderio di esplorare le vette.