Ronaldinho a Varese: il campione brasiliano sul sagrato di San Vittore per uno spot televisivo

Piazza San Vittore si è trasformata in un set cinematografico. Ronaldinho, ex fuoriclasse del Barcellona e della Nazionale brasiliana, Pallone d’Oro 2004 e campione del mondo nel 2002, è a Varese per girare uno spot pubblicitario del brand di calzature e abbigliamento da lavoro U-Power. Il filmato, girato sul sagrato della Basilica, andrà in onda sulle reti Mediaset a partire dal mese prossimo.

Galleria fotografica Ronaldinho a Varese per girare uno spot 4 di 15

Le riprese sono iniziate sabato 7 marzo con un cast di attori non noti, nella mattina di lunedì 9 invece è arrivato lui, protagonista delle riprese. A dirigere lo spot sono Marco Bellone e Giovanni Consonni; la produzione è firmata Magic Movie International di Giorgio Borghi, mentre il progetto creativo porta la firma di Marcello Martini, direttore creativo dell’agenzia Visionworks.

Non è la prima volta che Ronaldinho incrocia il territorio varesino: durante gli anni al Milan — in rossonero dal 2008 al 2011 — abitò a Galliate Lombardo, nel ranch che fu la residenza di Tognazzi e Sogliano. Nel luglio del 2009, inoltre, scese in campo al Franco Ossola per un’amichevole contro il Varese.

Tantissimi i curiosi che si affacciano alla piazza nella speranza di incrociare il campione. Molti anche quelli che si attendono la presenza dell’altra famosa testimonial del brand, la presentatrice sportiva Diletta Leotta.