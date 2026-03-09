Ronaldinho a Varese: il campione brasiliano sul sagrato di San Vittore per uno spot televisivo
L'ex fuoriclasse del Barcellona e della Nazionale brasiliana, Pallone d'Oro 2004 e campione del mondo nel 2002, è a Varese per girare uno spot pubblicitario del brand di calzature e abbigliamento da lavoro
Piazza San Vittore si è trasformata in un set cinematografico. Ronaldinho, ex fuoriclasse del Barcellona e della Nazionale brasiliana, Pallone d’Oro 2004 e campione del mondo nel 2002, è a Varese per girare uno spot pubblicitario del brand di calzature e abbigliamento da lavoro U-Power. Il filmato, girato sul sagrato della Basilica, andrà in onda sulle reti Mediaset a partire dal mese prossimo.
Le riprese sono iniziate sabato 7 marzo con un cast di attori non noti, nella mattina di lunedì 9 invece è arrivato lui, protagonista delle riprese. A dirigere lo spot sono Marco Bellone e Giovanni Consonni; la produzione è firmata Magic Movie International di Giorgio Borghi, mentre il progetto creativo porta la firma di Marcello Martini, direttore creativo dell’agenzia Visionworks.
Non è la prima volta che Ronaldinho incrocia il territorio varesino: durante gli anni al Milan — in rossonero dal 2008 al 2011 — abitò a Galliate Lombardo, nel ranch che fu la residenza di Tognazzi e Sogliano. Nel luglio del 2009, inoltre, scese in campo al Franco Ossola per un’amichevole contro il Varese.
Tantissimi i curiosi che si affacciano alla piazza nella speranza di incrociare il campione. Molti anche quelli che si attendono la presenza dell’altra famosa testimonial del brand, la presentatrice sportiva Diletta Leotta.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.