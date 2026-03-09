Ronaldinho a Varese per spot, Del Piero per sport e il barista che dà di matto coi clienti



Varesotto terra di sport ma anche di spot con sportivi famosi. Se all’Elmec Sola Stadium si è visto un Alessandro Del Piero osservatore del figlio che gioca in serie D, a Varese si è visto quel funambolo di Ronaldinho che è venuto a girare una pubblicità. Poi parliamo di un barista che è sbottato spaccando una bottiglia sul bancone e ha ferito i suoi clienti non proprio tranquillissimi e delle conseguenze della guerra in Iran che si sentono ancora sui voli da Malpensa.