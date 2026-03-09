Ronaldinho a Varese per spot, Del Piero per sport e il barista che dà di matto coi clienti
Le notizie del giorno da ascoltare in meno di 10 minuti
Varesotto terra di sport ma anche di spot con sportivi famosi. Se all’Elmec Sola Stadium si è visto un Alessandro Del Piero osservatore del figlio che gioca in serie D, a Varese si è visto quel funambolo di Ronaldinho che è venuto a girare una pubblicità. Poi parliamo di un barista che è sbottato spaccando una bottiglia sul bancone e ha ferito i suoi clienti non proprio tranquillissimi e delle conseguenze della guerra in Iran che si sentono ancora sui voli da Malpensa.
