Rottamazione quater e quinquies, niente riapertura nel Milleproroghe
La commissione Bilancio della Camera non ha approvato gli emendamenti al Milleproroghe che chiedevano di allargare le maglie della definizione agevolata inserita in Legge di Bilancio
Niente modifiche alla Rottamazione quinquies e nessuna riapertura della rottamazione quater. La commissione Bilancio della Camera non ha approvato gli emendamenti al Milleproroghe che chiedevano di allargare le maglie della definizione agevolata inserita in Legge di Bilancio o quanto meno di consentire ai contribuenti decaduti a novembre di rientrare entro fine febbraio.
Gli emendamenti al Milleproroghe sulla Rottamazione (bocciati)
I tre emendamenti riguardano sia la Rottamazione quater sia la quinquies. In entrambi i casi si trattava di un “ripescaggio”. Il testo correttivo cercava invece di alleggerire il carico del piano di rateazione per le cartelle non sanabili.
Passaggio tardivo da Rottamazione quater a quinquies
Per la Rottamazione quinquies, la prima proposta chiedeva di ammettervi anche i contribuenti in regola con la quater per godere del piano di rateazione più lungo ( 54 rate bimestrali spalmate su nove anni, invece che tranche trimestrali fino alla fine del 2027). La proposta non è stata accolta e quindi restano ammessi soltanto i decaduti entro il 30 settembre 2025. In soldoni, resta vietato il passaggio dalla Rottamazione quater alla quinquies.
Ricalcolo rate per cartelle non sanabili di piani misti
La seconda proposta sulla Rottamazione quinquies chiedeva di concedere ai decaduti da piani ordinari di rateazione per cartelle parzialmente rottamabili un nuovo piano di rateazione per la parte di debito non rottamabile. Neeanche questo emendamento non è passato. Resta fermo anche il carico da novanta: chi decade da un piano di rateazione non può chiederne un secondo. (L’approfondimento sul tema è realizzato dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese)
Riapertura termini Rottamazione quater
Nessuna riapertura dei termini neppure per la Rottamazione quater. La proposta mirava a consentire ai decaduti di novembre di rientrare pagando la rata di febbraio, che calcolando i cinque giorni di tolleranza slitta al 9 marzo. La strada sembrava tutta in discesa, essendoci anche il parere positivo del ministero dell’Economia, ma alla fine anche questa proposta è stata respinta.
Risultato: chi è decaduto dalla Rottamazione quater entro 30 settembre 2025 può aderire alla nuova definizione agevolata. Nei casi in cui la decadenza sia intervenuta più tardi, per mancato o ritardato pagamento di una rata, non c’è la possibilità di rimediare utilizzando la rottamazione quinquies né quella di rientrare nella quater.
Le regole blindate
|Profilo contribuente
|Regola confermata
|Decaduti Rottamazione-quater
|L’accesso alla Rottamazione-quinquies è consentito esclusivamente se la decadenza dalla quater è avvenuta entro il 30 settembre 2025.
|Morosi della rata di novembre
|Nessun ripescaggio: chi ha saltato la rata di novembre della quater resta fuori da ogni beneficio, inclusa la nuova quinquies.
|Debiti in piani ordinari misti
|Bocciata la possibilità di ricalcolo agevolato o nuova rateazione per le cartelle esattoriali che non rientrano nel raggio d’azione della sanatoria. Chi ottiene un nuovo piano con la Rottamazione quinquies e poi decade, non potrà ottenere nuovi piani di dilazione.
