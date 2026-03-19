Ruba whisky a Varese e aggredisce i carabinieri, condannato a 8 mesi
Il pubblico ministero aveva chiesto un anno e 2 mesi di pena. Il fatto avvenuto in centro nel capoluogo verso la fine di gennaio
La folle notte alla ricerca di alcool e soldi finita con l’arresto e la resistenza a pubblico ufficiale, ai carabinieri, chiamati per un furto con scasso in un locale di Varese. Era il 29 gennaio scorso. Bottino: 3 euro in contanti e due bottiglie di whisky. Ma, appunto, le pattuglie dell’arma attivate sul posto si sono trovate di fronte a due persone, una delle quali si è dileguata mente l’altra, cioè l’imputato, è stata arrestata.
L’uomo non solo ha offeso e minacciato i carabinieri ma ha pure preso a testate il plexiglas divisorio della gazzella. La Pm Lucilla Gagliardi ha chiesto per quei fatti la condanna a un anno e 2 mesi di reclusione. L’imputato, ha poi spiegato il difensore, l’avvocato Andrea Pellicini, ha due ordini di problemi. Non ha un domicilio, dorme in posti impensabili, in una situazione di assoluto degrado, è persino stato arrestato a Malpensa.
Il secondo grosso problema è che è dedito all’uso smodato di sostanze alcoliche, dipendenza che sta affrontando con un percorso al Sert. «Di positivo c’è che è un ottimo cuoco, ed ha ricevuto un’offerta da un ristorante che gli permetterà di lavorare ed è per questo che chiederò una misura alternativa alla detenzione e in caso di condanna alla concessione delle aggravanti generiche anche per aver chiesto scusa al militare».
Alla fine il giudice ha emesso una condanna a otto mesi di reclusione, con pena non sospesa: l’imputato, un uomo di 38 anni originario del Luinese e abbastanza noto alle cronache giudiziarie, si trova rinchiuso ai Miogni di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.