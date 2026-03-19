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Ruba whisky a Varese e aggredisce i carabinieri, condannato a 8 mesi

Il pubblico ministero aveva chiesto un anno e 2 mesi di pena. Il fatto avvenuto in centro nel capoluogo verso la fine di gennaio

Generico 09 Mar 2026

La folle notte alla ricerca di alcool e soldi finita con l’arresto e la resistenza a pubblico ufficiale, ai carabinieri, chiamati per un furto con scasso in un locale di Varese. Era il 29 gennaio scorso. Bottino: 3 euro in contanti e due bottiglie di whisky. Ma, appunto, le pattuglie dell’arma attivate sul posto si sono trovate di fronte a due persone, una delle quali si è dileguata mente l’altra, cioè l’imputato, è stata arrestata.

L’uomo non solo ha offeso e minacciato i carabinieri ma ha pure preso a testate il plexiglas divisorio della gazzella. La Pm Lucilla Gagliardi ha chiesto per quei fatti la condanna a un anno e 2 mesi di reclusione. L’imputato, ha poi spiegato il difensore, l’avvocato Andrea Pellicini, ha due ordini di problemi. Non ha un domicilio, dorme in posti impensabili, in una situazione di assoluto degrado, è persino stato arrestato a Malpensa.

Il secondo grosso problema è che è dedito all’uso smodato di sostanze alcoliche, dipendenza che sta affrontando con un percorso al Sert. «Di positivo c’è che è un ottimo cuoco, ed ha ricevuto un’offerta da un ristorante che gli permetterà di lavorare ed è per questo che chiederò una misura alternativa alla detenzione e in caso di condanna alla concessione delle aggravanti generiche anche per aver chiesto scusa al militare».

Alla fine il giudice ha emesso una condanna a otto mesi di reclusione, con pena non sospesa: l’imputato, un uomo di 38 anni originario del Luinese e abbastanza noto alle cronache giudiziarie, si trova rinchiuso ai Miogni di Varese.

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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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